Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,14
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,42
Экономия при брони: -6,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,03
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,62
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,16
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,15
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,26
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,35
Экономия при брони: -4,60 грн