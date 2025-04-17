Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,72
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
49,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,43
Экономия при брони: -7,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,13
Экономия при брони: -4,11 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,47
Экономия при брони: -6,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,41
Экономия при брони: -6,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,62
Экономия при брони: -9,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,55
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,20
Экономия при брони: -3,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
49,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,20
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,23
Экономия при брони: -5,24 грн