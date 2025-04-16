Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,15
Экономия при брони: -4,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,10
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,20
Экономия при брони: -2,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,10
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,75
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,24
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,05
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека24
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,02
Экономия при брони: -8,09 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,80
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,23
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,21
Экономия при брони: -2,08 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,31
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,05
Экономия при брони: -4,94 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,44
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma