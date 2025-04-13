Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 580 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
47,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,80
Экономия при брони: -10,84 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,41
Экономия при брони: -5,35 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,78
Экономия при брони: -3,71 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
49,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,46
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,92
Экономия при брони: -1,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,00
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,10
Экономия при брони: -2,09 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma