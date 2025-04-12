Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Тиотриазолин капли глазные инструкция по применению
Состав
Тиотриазолин - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакологический эффект тиотриазолина обусловлен активацией антиоксидантной системы ферментов и торможением процессов перекисного окисления липидов в ишемизированных участках тканей глаза, уменьшением тяжести нервнотрофических нарушений, увеличением интенсивности и скорости репаративных процессов, снижением воспалительной реакции тканей, улучшением кровотока в микроциркуляторном русле глаза. Препарат способствует раннему восстановлению чувствительности роговицы, образованию более нежных помутнений, значительному уменьшению количества осложнений, уменьшению проявления зрительной астенопии, улучшению функциональных показателей аккомодационной мышцы и центральных отделов сетчатки, что улучшает функциональную способность глаз.
Показания Тиотриазолин капли глазные
травмы и ожоговые повреждения глазного яблока, воспалительные дистрофические заболевания роговицы, вирусные конъюнктивиты; для профилактики воспалений глаз, уменьшения проявления зрительной астенопии у лиц, работающих с ПК.
Применение Тиотриазолин капли глазные
препарат назначают с первых дней заболевания в виде инстилляций по 2 капли 3–4 раза в сутки в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.
При тяжелых поражениях инстилляции рекомендуется сочетать с подконъюнктивальными или парабульбарными инъекциями 0,5 мл 1% р–ра 1 раз в сутки в течение 7–12 дней. Инстилляции Тиотриазолина осуществляют в течение 14–15 дней. При необходимости курс лечения можно продолжить до 30 дней.
Для лиц, работающих с ПК, препарат назначают в виде инстилляций по 2 капли непосредственно перед началом работы, а затем через каждые 2 ч.
Длительность применения определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ингредиентам, входящим в состав препарата.
Условия хранения
хранить в защищенном от света месте при температуре от 15–25 °С.