препарат назначают с первых дней заболевания в виде инстилляций по 2 капли 3–4 раза в сутки в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.

При тяжелых поражениях инстилляции рекомендуется сочетать с подконъюнктивальными или парабульбарными инъекциями 0,5 мл 1% р–ра 1 раз в сутки в течение 7–12 дней. Инстилляции Тиотриазолина осуществляют в течение 14–15 дней. При необходимости курс лечения можно продолжить до 30 дней.

Для лиц, работающих с ПК, препарат назначают в виде инстилляций по 2 капли непосредственно перед началом работы, а затем через каждые 2 ч.

Длительность применения определяется врачом индивидуально.

