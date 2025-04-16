Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,06
Экономия при брони: -15,42 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
118,47
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,56
Экономия при брони: -6,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,64
Экономия при брони: -17,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,78
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,54
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,57
Экономия при брони: -13,93 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,22
Экономия при брони: -13,58 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,82
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
129,19
Экономия при брони: -17,55 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,14
Экономия при брони: -5,13 грн