Киев
Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)

Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 377 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
128,12
Экономия при брони: -11,33 грн
116,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
103,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
134,14
Экономия при брони: -17,52 грн
116,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
121,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
121,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
107,33 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
121,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
105,02 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
108,93 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,76
Экономия при брони: -8,68 грн
111,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
118,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
122,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
108,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,34 грн
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