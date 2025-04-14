Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
128,12
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
134,14
Экономия при брони: -17,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,76
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье