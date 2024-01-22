при хроническом гепатите с выраженной активностью и в острый период инфаркта миокарда тиазотную кислоту в первые 5 дней вводят в/м по 2 мл 2,5% р-ра (по 50 мг) 2–3 раза в сутки или в/в медленно однократно по 4 мл 2,5% р-ра (100 мг) или капельно со скоростью 20–30 капель в 1 мин (100 мг растворяют в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида). С 5-го по 20-й день заболевания назначают внутрь по 100 мг 3 раза в сутки.

При хроническом гепатите с минимальной или умеренно выраженной активностью, при стенокардии напряжения и постинфарктном кардиосклерозе тиазотную кислоту вводят в/м по 2 мл 1% р-ра 3 раза в сутки (3 раза по 100–200 мг). Курс лечения — 20–30 дней.

При циррозе печени курс лечения составляет 60 дней. Лечение начинают с в/м введения 2 мл 2,5% р-ра 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем назначают внутрь по 100 мг 3 раза в сутки.

Внутрь при заболеваниях печени, постинфарктном кардиосклерозе, стенокардии назначают по 100–200 мг 3–4 раза в сутки в течение 20–30 дней. При нарушениях ритма сердца — по 100–200 мг внутрь или сублингвально 3 раза в сутки.

Ректально назначают при остром и хроническом гепатите, циррозе печени — по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 2–4 нед. При воспалительных процессах прямой, сигмовидной кишки назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 1–2 нед. При воспалительно-эрозивных поражениях влагалища и шейки матки назначают вагинально по 1 суппозиторию в сутки (лучше вечером) в течение 1–2 нед или по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 7–10 дней.

Мазь наносят на поверхность кожи тонким слоем под повязку или открытым способом 1–2 раза в день в течение 1–3 нед. При воспалительных заболеваниях ротовой полости мазь вводят в десенные карманы 1–2 раза в сутки в течение 1–2 нед.

Глазные капли — с первых дней заболевания в виде инстилляций по 2 капли 3–4 раза в сутки в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.