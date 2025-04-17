Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,95
Экономия при брони: -15,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
134,10
Экономия при брони: -18,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,74
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,16
Экономия при брони: -19,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,83
Экономия при брони: -16,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,31
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
130,38
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье