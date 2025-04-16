Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,01
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
127,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
130,36
Экономия при брони: -6,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,58
Экономия при брони: -15,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,58
Экономия при брони: -19,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,10
Экономия при брони: -18,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,68
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,19
Экономия при брони: -18,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,04
Экономия при брони: -17,97 грн