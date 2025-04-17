Тиотриазолин капли глазные (Thiotriazolin eye drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,17
Экономия при брони: -3,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
134,30
Экономия при брони: -8,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,11
Экономия при брони: -13,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
130,80
Экономия при брони: -19,25 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,32
Экономия при брони: -19,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
134,10
Экономия при брони: -18,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тиотриазолин капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,10
Экономия при брони: -4,90 грн