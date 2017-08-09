внутрь после еды, не разжевывая, запивая большим количеством воды (не менее 200 мл).

Дети в возрасте 3–6 лет: суточная доза 5 мг/кг массы тела, 6–10 лет — 10 мг/кг массы тела. Кратность приема — 3 раза в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет суточную дозу определяют индивидуально в зависимости от уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. Обычно суточная доза составляет 100–300 мг/сут.

При необходимости начальную дозу постепенно повышают на 100 мг каждые 1–3 нед до получения максимального эффекта. Поддерживающая доза обычно составляет 200–600 мг/сут. В отдельных случаях доза препарата может быть повышена до 600–800 мг/сут.

Если суточная доза превышает 300 мг, ее следует разделить на 2–4 равных приема.

Максимальная разовая доза составляет 300 мг, максимальная суточная доза — 800 мг.

При повышении дозы необходимо проводить контроль уровня оксипуринола в сыворотке крови.

У пациентов с почечной недостаточностью лечение начинают с суточной дозы 100 мг, которую повышают только в случае недостаточной эффективности препарата. При подборе дозы следует руководствоваться величиной клиренса креатинина:



Клиренс креатинина, мл/мин Суточная доза Аллопуринола, мг >20 100–300 10–20 100–200 <10 100 мг или более высокие дозы с большими интервалами между приемамам (1–2 и более дней в зависимости от состояния пациента и функциональной способности почек



У пациентов, находящихся на гемодиализе, каждый сеанс гемодиализа (2–3 раза в неделю) может сопровождаться применением 300 мг Аллопуринола.

Для профилактики гиперурикемии при лучевой терапии и химиотерапии опухолей. Аллопуринол назначают по 400 мг/сут. Препарат следует принимать за 2–3 сут до начала или одновременно с антибластомной терапией и продолжать прием в течение нескольких дней после окончания специфического лечения.

Продолжительность лечения зависит от течения основного заболевания.