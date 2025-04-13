Аллопуринол (Allopurinol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 718 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,82
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,52
Экономия при брони: -9,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,77
Экономия при брони: -32,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,98
Экономия при брони: -2,20 грн