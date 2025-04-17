Аллопуринол (Allopurinol)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,65
Экономия при брони: -27,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,51
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,58
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,20
Экономия при брони: -15,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,97
Экономия при брони: -22,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,32
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,29
Экономия при брони: -15,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,59
Экономия при брони: -3,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн