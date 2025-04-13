Киев
Аллопуринол (Allopurinol)

Аллопуринол (Allopurinol)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 320 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,87
Экономия при брони: -8,58 грн
65,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,12
Экономия при брони: -10,86 грн
65,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
66,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,37
Экономия при брони: -6,83 грн
63,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,81
Экономия при брони: -11,26 грн
63,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,56
Экономия при брони: -30,12 грн
83,44 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,55 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное