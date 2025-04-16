Аллопуринол (Allopurinol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,85
Экономия при брони: -5,85 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,89
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,90
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,75
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,16
Экономия при брони: -2,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,80
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -14,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,78
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,01
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,46
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,90
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,15
Экономия при брони: -8,15 грн