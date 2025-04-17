Аллопуринол (Allopurinol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,80
Экономия при брони: -3,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,21
Экономия при брони: -13,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,53
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,81
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,78
Экономия при брони: -25,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,15
Экономия при брони: -34,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн