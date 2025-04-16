Аллопуринол (Allopurinol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,96
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,11
Экономия при брони: -9,09 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,98
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,81
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,54
Экономия при брони: -3,43 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,66
Экономия при брони: -8,54 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,57
Экономия при брони: -8,98 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,86
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,08
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,83
Экономия при брони: -11,53 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,05
Экономия при брони: -5,05 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Аллопуринол таблетки 100 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"