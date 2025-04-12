Перед применением взболтать. Лекарственное средство применять внутрь за 30 минут до еды. Взрослым принимать по 20–30 капель 1 раз в день. Детям старше 12 лет назначать из расчета 1 капля на 1 год жизни ребенка, принимать 1 раз в день, предварительно разведя небольшим количеством воды, в первую половину дня (то есть до 15 часов). Курс лечения составляет 25–30 дней при необходимости — повторять через 1–2 недели.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения данного лекарственного средства, наблюдаются любые побочные реакции.