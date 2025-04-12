Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Элеутерококка экстракт жидкий инструкция по применению
Состав
действующее вещество: жидкий экстракт корневищ и корней элеутерококка;
1 флакон содержит жидкого экстракта корневищ и корней элеутерококка (Eleutherococci rhizomata et radices) (1: 1) (экстрагент — этанол 40%) — 50 мл;
Вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий.
Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, запах своеобразный, специфический. В процессе хранения возможно выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Тонизирующие средства.
Код АТХ А13А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
В состав корневищ с корнями элеутерококка входят элеутерозидов А, В, В1, С, D, Е, F и G, производные кумарина, флавоноиды, эфирное масло, растительный воск, смолы, крахмал и другие компоненты. Благодаря присутствию элеутерозидов лекарственное средство повышает физическую и умственную работоспособность, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, остроту зрения, улучшает обмен веществ, оказывает незначительное стимулирующее гонадотропную и гипогликемическое действие.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Физическая и умственное переутомление, неврастении и психостении, функциональное истощение центральной нервной системы, которое сопровождается снижением работоспособности. Вегето-неврозы, послеоперационный период; в комплексной терапии — при острой и хронической лучевой болезни.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, гипертермичный синдром, артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, острые инфекционные заболевания, инфаркт миокарда, аритмии, бессонница, нейроциркуляторная дистония, лихорадка, эпилепсия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может усиливать действие стимуляторов центральной нервной системы, аналептиков и гипогликемических средств, является физиологическим антагонистом средств, угнетающих ЦНС (в т. Ч. Барбитуратов, транквилизаторов, противоэпилептических средств).
Особенности применения
Элеутерококка экстракт жидкий является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденных длительным применением.
При длительном хранении лекарственного средства допускается выпадение осадка, поэтому перед применением лекарственного средства флакон необходимо несколько раз взболтать. При применении препарата необходимо контролировать артериальное давление. Препарат может вызвать бессонницу. Поэтому лицам, на которых лекарственное средство действует таким образом, его не следует принимать вечером.
Способ применения и дозы
Перед применением взболтать. Лекарственное средство применять внутрь за 30 минут до еды. Взрослым принимать по 20–30 капель 1 раз в день. Детям старше 12 лет назначать из расчета 1 капля на 1 год жизни ребенка, принимать 1 раз в день, предварительно разведя небольшим количеством воды, в первую половину дня (то есть до 15 часов). Курс лечения составляет 25–30 дней при необходимости — повторять через 1–2 недели.
Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения данного лекарственного средства, наблюдаются любые побочные реакции.
Дети
Применять по назначению врача детям старше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции: покраснение кожи, сыпь, зуд.
Со стороны нервной системы: головная боль, возбуждение, нарушение сна, раздражительность, тревожное состояние, снижение работоспособности.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, нарушение ритма сердца, тахикардия.
Длительное применение (более 2 месяцев) может привести мышечный спазм, нарушения со стороны пищеварительного тракта.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл, стеклянных или флаконах полимерных в пачке или без пачки.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.