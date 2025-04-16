Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
165.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека24
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
196.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
196.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
245.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
248.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека24
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
308.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
313.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
325.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
325.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Головатого, 30
325.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
334.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
334.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Млиново, ул. Александровская, 56
334.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
337.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
337.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
337.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
337.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
41,70
Экономия при брони: -8,92 грн