Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Боярка, ул. Магистральная, 40
178.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
179.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Гореничи, ул. Столичная, 1
181.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
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185.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
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Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
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Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
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Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
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Экономия при брони: -1,22 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
187.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
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Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
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Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Киев, ул. Зодчих, 50
188.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн