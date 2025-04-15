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Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Днепр
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
44,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
134.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
44,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
191.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
44,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
193.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
44,60
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
238.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
44,50
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
238.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
289.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони:
-1,16 грн
37,49
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
292.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
359.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
359.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
359.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
370.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони:
-1,16 грн
37,49
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
375.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони:
-1,16 грн
37,49
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
375.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
41,70
Экономия при брони:
-8,92 грн
32,78
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
376.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
378.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
378.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони:
-8,25 грн
30,35
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
378.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
378.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони:
-8,25 грн
30,35
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
379.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони:
-1,22 грн
39,37
грн
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