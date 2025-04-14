Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
5.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
307.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
343.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
380.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
380.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
386.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
391.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
393.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
397.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
41,70
Экономия при брони: -8,92 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
398.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
400.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
400.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
400.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
41,70
Экономия при брони: -8,92 грн