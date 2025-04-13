Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -5,82 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -5,82 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
4.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
5.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн