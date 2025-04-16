Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
136.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
248.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
249.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
288.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
289.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
298.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
344.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
359.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
415.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
415.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
415.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
426.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
428.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
429.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
430.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
41,70
Экономия при брони: -8,92 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
431.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
433.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
40,59
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
433.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
433.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий 50 мл флакон стеклянный №1
ООО "Тернофарм"
38,60
Экономия при брони: -8,25 грн