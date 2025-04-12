Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Примолют-Нор инструкция по применению
Состав
Норэтистерона ацетат - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Норэтистерон — это прогестаген. У женщин, чувствительных к действию эстрогенов, при курсовом пероральном приеме 100–150 мг норэтистерона в течение одного менструального цикла можно добиться полной замены эндометрия, то есть состояния от пролиферативного до секреторного.
Секреция гонадотропинов и ановуляция ингибируются при ежедневном приеме 0,5 мг ацетата норэтистерона.
Норэтистерон является пирогенным веществом и оказывает влияние на базальную температуру тела.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Норэтистерона ацетат при абсорбции и при первом прохождении через печень гидролизуется в норэтистерон, действующее вещество лекарственного средства, и в уксусную кислоту. Наиболее высокая концентрация норэтистерона в плазме крови составляет 18 нг/мл (после приема 5 мг норэтистерона ацетата) и 25 нг/мл (после приема 10 мг норэтистерона ацетата). Эти показатели достигаются через 2 ч после приема одной таблетки препарата Примолют-Нор. Согласно исследованию относительной биодоступности, действующее вещество полностью высвобождается из таблетки.
Распределение. Норэтистерон связывается с белками плазмы крови и глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Только около 3–4% общей концентрации действующего вещества в плазме крови находится в виде свободного стероида, около 35% связывается с ГСПГ, а 61% связывается с альбумином. Кажущийся объем распределения норэтистерона составляет 4,4±1,3 л/кг. После перорального приема распределение действующего вещества в плазме крови носит двухфазный характер. Период полураспада в плазме крови для первой и второй фаз составляет 1–3 ч и 5–13 ч соответственно.
Условия поддержания стабильного состояния. При многократном ежедневном приеме норэтистерона накопление этого вещества маловероятно из-за относительно короткого T½ из плазмы крови. Однако, если ежедневно также принимаются препараты-индукторы ГСПГ, такие как этинилэстрадиол, возможно повышение концентрации норэтистерона в плазме крови благодаря его связыванию с ГСПГ.
Метаболизм. Метаболизм норэтистерона происходит, в основном, путем насыщения двойной связи кольца А и укорочением 3-кето группы в группу гидроксила, после чего происходит связывание с соответствующими сульфатами и глюкуронидами. Некоторые из метаболитов выводятся из плазмы крови очень медленно, период их полураспада в плазме крови составляет около 67 ч. Поэтому во время продолжительного лечения с ежедневным пероральным приемом норэтистерона некоторые метаболиты накапливаются в плазме крови. Норэтистерон метаболизируется частично в этинилэстрадиол, то есть из каждого 1 миллиграмма норэтистерона, принимаемого перорально, образовывается количество этинилэстрадиола, равное пероральной дозе для человека — около 4–6 мкг.
Выведение. Норэтистерон в неизмененном виде выводится незначительно. В основном метаболиты с укороченным кольцом А и гидроксилаты, а также их соединения (глюкурониды и сульфаты) выводятся с мочой и калом в соотношении 7:3. Большая часть метаболитов, экскретируемых почками, выводится примерно через 24 ч, период полураспада в плазме крови составляет около 19 ч. Норэтистерон проникает в грудное молоко. Концентрация этого вещества в молоке составляет около 10% концентрации в плазме крови матери независимо от способа приема. Учитывая, что в среднем максимальный уровень действующего вещества в плазме крови матери составляет 16 нг/мл, а ежедневный объем кормления составляет около 600xмл молока, к ребенку может попасть максимум около 1 мкг этого вещества (0,02% дозы для матери).
Показания Примолют-Нор
вторичная аменорея и эндометриоз.
Применение Примолют-Нор
для предупреждения беременности следует применять негормональные методы контрацепции (барьерные).
Дозирование.
Вторичная аменорея. Гормональное лечение вторичной аменореи может проводиться только после исключения беременности.
До начала лечения вторичной аменореи следует исключить наличие опухоли гипофиза, продуцирующей пролактин. Исключать того, что макроаденомы увеличиваются в размерах под воздействием высоких доз эстрогенов в течение продолжительного периода, нельзя.
Перед применением препарата Примолют-Нор необходимо подготовить эндометрий с помощью эстрогена (например, в течение 14 дней). Затем принимают 1–2 таблетки препарата Примолют-Нор в сутки в течение 10 дней. Кровотечение отмены начинается через несколько дней после приема последней таблетки. При достижении достаточной продукции эстрогенов организмом можно попытаться прекратить лечение эстрогенами и вызвать циклическое кровотечение путем применения 1 таблетки препарата Примолют-Нор 2 раза в сутки с 16 по 25 день цикла.
Эндометриоз. Лечение начинают между 1 и 5 днем цикла по приему препарата Примолют-Нор по 1 таблетке 2 раза в сутки. При появлении кровомазания необходимо повысить дозу и принимать 2 раза в сутки по 2 таблетки препарата Примолют-Нор. После прекращения кровотечения можно понизить дозу до начальной. Продолжительность курса лечения составляет не менее 4-6 мес. В случае непрерывного ежедневного применения препарата овуляция и менструация обычно отсутствуют.
Способ применения. Таблетки принимают, запивая небольшим количеством жидкости и не разжевывая.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Противопоказания
не следует применять препарат Примолют-Нор при наличии любого из нижеуказанных состояний или заболеваний. Если одно из них возникнет при лечении препаратом Примолют-Нор, прием препарата следует немедленно прекратить:
• беременность или подозрение на ее наличие;
• кормление грудью;
• наличие в настоящее время или в анамнезе явлений венозного или артериального тромбоза/тромбоэмболиии (например инфаркт миокарда, инсульт, транзиторная ишемическая атака, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии);
• наличие в настоящее время или в анамнезе предвестников тромбоза (таких как транзиторная ишемическая атака, стенокардия);
• наличие факторов высокого риска артериального тромбоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
• мигрень с очаговой неврологической симптоматикой в анамнезе;
• сахарный диабет с наличием сосудистых осложнений.
• наличие в настоящее время или в анамнезе тяжелых заболеваний печени, до тех пор, пока показатели функции печени не вернутся к нормальным значениям;
• синдром Дабина — Джонсона, синдром Ротора, а также желтуха или наличие случаев выраженного кожного зуда во время предыдущих беременностей;
• предыдущие случаи пемфигоида у беременных (герпес беременных);
• наличие в настоящее время или в анамнезе доброкачественных или злокачественных опухолей печеи;
• злокачественные опухоли, течение которых зависит от влияния половых гормонов, или подозрение на их наличие (например, половых органов или молочной железы);
• повышенная чувствительность к норэтистерону или любому из вспомогательных компонентов препарата;
• наличие в анамнезе идиопатической желтухи или сильного зуда во время беременности;
• вагинальное кровотечение неустановленной этиологии;
• нелеченная гиперплазия эндометрия;
• применение противовирусных препаратов прямого действия, содержащих омбитасвир, паритапревир, дасабувир или их комбинации (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
побочные реакции наиболее часто наблюдаются в первые месяцы приема препарата Примолют-Нор. С течением времени их количество уменьшается. Ниже описаны побочные реакции у пациенток, принимавших Примолют-Нор. Однако причинно-следственную связь можно подвердить не всегда.
В приведенной ниже таблице указаны побочные реакции согласно классификации Система Орган Класс (MedDRA SOCs). Побочные реакции приведены в порядке уменьшения степени тяжести в пределах каждого показателя. Данные о частоте побочных реакций основываются на результатах постмаркетинговых исследований и данных научной литературы.
|Система Орган Класс
|Очень часто (≥1/10)
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Нечасто (≥1/1000, <1/100)
|Редко
(≥1/10 000,
<1/1000)
|Очень редко
(<1/10 000)
|Со стороны
иммунной системы
|Реакции
гиперчувствительности
|Со стороны
нервной системы
|Головная
боль
|Мигрень
|Со стороны
органа зрения
|Нарушение зрения
|Со стороны
дыхательной
системы,
органов средостения
и грудной клетки
|Одышка
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота
|Со стороны кожи и подкожной
клетчатки
|Крапивница,
|Со стороны
репродуктивной
системы
и молочных желез
|Маточные/
вагинальные
кровотечения,
в том числе
кровомазания*.
Неинтенсивная
менструация
(гипоменорея*)
|Аменорея*
|Общие нарушения
|Отек
*При эндометриозе.
Для описания определенной реакции, ее симптомов и связанных с этим нарушений использовались соответствующие термины MedDRA.
Частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данных) (более подробно см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ):
— тромбоэмболия,
— опухоли печени, которые приводят к внутрибрюшным кровотечениям;
— хлоазма;
— сильная головная боль и мигрень или увеличение частоты необычно сильной мигрени;
— внезапные нарушения восприятия;
— первые признаки тромбофлебита или симптомы тромбоэмболии;
— болевые ощущения и сжимающая боль в грудной клетке;
— появление желтухи, развитие гепатита;
— кожный зуд;
— значительное повышение АД.
Также наблюдались головокружение, усиление депрессии, боли в животе, холестаз.
Очень высокие дозы Примолют-Нор могут в отдельных случаях привести к холестазу печени.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения являются крайне важными. Они позволяют контролировать соотношение польза/риск при применении препарата. Медицинские работники должны сообщать о наличии подозреваемых побочных реакций.
Особые указания
для предупреждения беременности следует применять негормональные методы контрацепции (барьерные). Прежде чем начинать или продолжать лечение, применяя препарат Примолют-Нор, следует выполнить индивидуальную оценку соотношения польза/риск при наличии или ухудшении любых нарушений/факторов риска, описанных ниже.
Сосудистые нарушения. На основании эпидемиологических исследований установлено, что пероральный прием ингибиторов овуляции, содержащих эстрогены/прогестагены, приводит к увеличению случаев тромбоэмболии. Поэтому необходимо учитывать возможность увеличение риска тромбоэмболии, в первую очередь при наличии этих заболеваний в анамнезе.
Общепризнанными факторами риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) являются: наличие случаев заболевания в личном или семейном анамнезе (ВТЭ у брата/сестры или у одного из родителей в относительно раннем возрасте), возраст, ожирение, длительная иммобилизация, большое хирургическое вмешательство, тяжелые травмы.
Следует учитывать увеличение риска тромбоэмболии в послеродовой период.
Следует немедленно прекратить лечение при возникновении симптомов артериального или венозного тромбоза или при подозрении на его наличие. У пациентов с ВТЭ в анамнезе или известным состоянием тромбоза, наблюдается повышенный риск развития ВТЭ. Лечение стероидными гормонами может способствовать увеличению этого риска. Пациенты с наличием в личном или семейном анамнезе тромбоэмболии или рецидивирующих самопроизвольных абортов, должны быть обследованы для исключения склонности к тромбоэмболии. Пациентов, применяющих антикоагулянтную терапию, следует тщательно оценивать относительно рисков развития тромбоэмболии до начала лечения прогестагенами. При длительной иммобилизации, плановой операции, особенно на брюшной полости, ортопедического хирургического вмешательства на нижних конечностях необходимо прекратить терапию прогестинами за 4-6 недель до операции. Продолжение лечения прогестагенами возможно только после полного восстановления двигательного режима.
Опухоли. Описаны единичные случаи доброкачественных опухолей печени и еще более редкие случаи злокачественных опухолей у пациентов, принимающих гормоны, входящие в состав препарата Примолют-Нор. В отдельных случаях эти опухоли приводили к жизнеугрожающим внутрибрюшным кровотечениям.
У принимающих КОК женщин редко сообщалось о доброкачественных опухолях печени и очень редко — о наличии злокачественных опухолей печени. В единичных случаях эти опухоли приводили к жизнеугрожающим внутрибрюшным кровотечениям. Если у женщин, принимающих КОК, появляется сильная боль в верхней части живота, признаки увеличения печени или признаки внутрибрюшного кровотечения, необходимо выполнить дифференциальную диагностику опухоли печени.
Иные состояния. Пациенткам с сахарным диабетом следует находиться под тщательным наблюдением врача.
В единичных случаях может возникнуть хлоазма, прежде всего у женщин с наличием в анамнезе хлоазмы во время беременности. Женщинам со склонностью появления хлоазмы, следует избегать воздействия солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время приема препарата Примолют-Нор.
При остром нарушении зрения, экзофтальме, диплопии или мигрени следует исключить отек диска зрительного нерва или поражение сетчатки.
Прогестагены способны вызвать задержку жидкости. С осторожностью назначать пациенткам с эпилепсией, мигренью, астмой, сердечной дисфункцией.
При применении КОК у женщин с гипертриглицеридемией или ее наличии в семейном анамнезе возможно увеличения риска развития панкреатита.
Пациенткам с депрессией в анамнезе следует находиться под контролем врачей. Необходимо прекратить прием препарата при прогрессировании депрессии.
Медицинское обследование, осмотр и консультация врача. Перед началом или восстановлением лечения препаратом Примолют-Нор необходимо собрать полный медицинский анамнез (включая семейный), женщина должна пройти полное медицинское обследование, в том числе и гинекологический осмотр: следует учитывать наличие противопоказаний (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и особенности применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) препарата. Исследование необходимо повторять периодически во время лечения препаратом Примолют-Нор. Частота и тип этих исследований зависят от индивидуальных особенностей каждой отдельной женщины, но в обязательном порядке они должны включать измерение АД, исследование молочных желез, органов брюшной полости и тазовых органов, а также цитологическое исследование шейки матки.
Причины немедленного прекращения лечения. Первичное появление сильной головной боли и мигрени или увеличение частоты необычно сильной мигрени, внезапные нарушения восприятия (например нарушения зрения или слуха), первые признаки тромбофлебита или симптомы тромбоэмболии, болевые ощущения и чувство сдавления в грудной клетке, запланированные хирургические вмешательства, иммобилизация, появление желтухи, развитие гепатита (безжелтушного), генерализованный зуд, существенное повышение АД, беременность.
Дополнительные предостережения на основании частичного превращения норэтистерона в этинилэстрадиол. Норэтистерон метаболизируется частично в этинилэстрадиол, то есть из каждого 1 мг принимаемого перорально норэтистерона/норэтистерона ацетата образуется количество этинилэстрадиола, равное пероральной дозе для человека, равной примерно 4-6 мкг.
В результате частичной трансформации норэтистерона в этинилэстрадиол предполагается, что применение препарата Примолют-Нор может вызывать фармакологические эффекты подобные таковым при применении комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Поэтому следует учитывать следующие общие предостережения, связанные с применением КОК.
Сосудистые нарушения. Риск ВТЭ является наиболее высоким в течение 1 года применения. Этот повышенный риск наблюдается после того, как впервые или повторно (после перерыва продолжительнностью не менее чем 1 месяц или дольше) был начат прием КОК.
В эпидемиологических исследованиях было показано, что частота развития ВТЭ у пациенток, принимающих КОК с низким содержанием эстрогенов (<50 мкг этинилэстрадиола) составляет около 40-60 случаев на 100 000 женщин-лет, но указанная оценка рисков варьирует в зависимости от прогестина.
Представленные данные можно сравнить с 5-10 случаями на 100 000 женщин-лет у лиц, не принимающих пероральные контрацептивы. Применение любых КОК ассоциировано с повышением риска ВТЭ по сравнению с таковым, когда их не применяют. Этот повышенный риск меньше риска ВТЭ, связанного с беременностью, который оценивается как 60 случаев на 100 000 беременностей.
ВТЭ может быть жизнеугрожающим и может заканчиваться летальным исходом (в 1–2% случаев).
ВТЭ, котороая проявляется тромбозом глубоких вен и/или тромбоэмболией легочной артерии, может возникнуть при приеме любого КОК.
Крайне редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например артериях и венах печени, почек, мезентериальных сосудах, венах и артериях головного мозга или сетчатки, у женщин, которые применяют КОК.
Применение КОК связано с повышенным риском острого инфаркта миокарда (ОИМ) или инсульта, указанный риск в значительной степени зависит от других факторов риска.
Общие признаки/симптомы артериальных или венозных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта могут включать:
• сильную боль в голени одной ноги;
• отек голени;
• внезапную сильную боль в грудной клетке с возможной иррадиацией в левую руку;
• внезапную одышку;
• внезапный приступ кашля;
• любую необычную, сильную и продолжительную головную боль;
• внезапную частичную или полную потерю зрения;
• двоение в глазах;
• невнятную речь или афазию;
• головокружение;
• коллапс с наличием фокальной эпилепсии или без нее;
• слабость или внезапное онемение одной стороны или части тела;
• двигательные нарушения;
• острый живот.
Возможное повышение синергического риска тромбоза следует учитывать у женщин с комбинацией/сочетанием нескольких факторов риска или отдельным серьезным фактором риска. Увеличение риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором. Если соотношение польза/риск является неблагоприятным, не следует назначать КОК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Р
Риск развития венозных или артериальных тромботических/тромбоэмболических явлений или инсульта возрастает при наличии следующих факторов:
• возраст;
• ожирение (индекс массы тела ≥30 кг/м2);
• соответствующий семейный анамнез (т.е. наличие у родных братьев, сестер или родителей венозной или артериальной тромбоэмболии в относительно раннем возрасте). При подозрении наличия наследственной предрасположенности, женщину необходимо направить к соответствующему специалисту на консультацию, прежде чем принять решение о применении КОК;
• продолжительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, любая операция на нижних конечностях или обширная травма. В этих ситуациях желательно прекратить применение КОК (при плановой операции по меньшей мере за 4 недели до вмешательства) и не возобновлять прием препарата до ремобилизации;
• курение (при интенсивном курении и с возрастом риск возрастает, особенно у женщин старше 35 лет);
• дислипопротеинемия;
• АГ;
• мигрень (увеличение частоты и тяжести мигрени при использовании КОК могут быть продромальными явлениями нарушения мозгового кровообращения и, следовательно, являются основанием для немедленного прекращения применения КОК;
• патология клапанов сердца;
• фибрилляция предсердий.
Отсутствует единое мнение о возможном влиянии варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на развитие ВТЭ.
Другие состояния, которые ассоциировались с нежелательными эффектами со стороны системы кровообращения, включают: сахарный диабет, системную красную волчанку, гемолитико-уремический синдром, хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит) и серповидноклеточную анемию.
Рост частоты возникновения или тяжести течения мигрени при применении КОК могут быть продромальными явлениями нарушения мозгового кровообращения и, следовательно, являются основанием для немедленного прекращения приема КОК.
Биохимические факторы, которые могут указывать на наследственную или приобретенную склонность развития венозного или артериального тромбоза, включают: резистентность к активированному протеин С (APC), гипергомоцистеинемию, недостаточность антитромбина III, недостаточность протеина С, недостаточность протеина S, антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела, волчаночный антикоагулянт).
При оценке соотношения польза/риск применения препарата врач должен помнить, что надлежащее ведение пациентки может снижать относительный риск развития тромбоза и что риск ВТЭ, связанный с беременностью, выше, чем риск, связанный с применением низкодозовых КОК (0,05 мг этинилэстрадиола).
Онкологические заболевания. Важнейший фактор риска развития рака шейки матки — персистенция папилломавирусной инфекции (HPV). Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КОК. Однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не установлено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, такие как более высокая частота цервикального скрининга, половое поведение, включая применение барьерных методов контрацепции.
Метаанализ 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР=1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КОК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после прекращения применения КОК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет отмечается редко, увеличение частоты рака молочной железы у женщин, применяющих в настоящее время или применявших в недавнем прошлом КОК, является незначительным по сравнению с общим риском рака молочной железы. Результаты этих исследований не обеспечивают доказательства существования причинной взаимосвязи. Установленное повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КОК, так и биологическим действием КОК или сочетанием обоих факторов. Отмечено, что рак молочной железы, обнаруженный у женщин, никогда не принимавших КОК, как правило, является клинически менее выраженным, чем у тех, кто никогда не применял КОК.
Новообразования могут представлять угрозу жизни или приводить к летальному исходу.
Другие состояния. Несмотря на наличие сообщений о незначительном повышении АД, у многих женщин, принимающих КОК, клинически значимые повышения наблюдаются редко. Тем не менее, если при приеме КОК развивается стойкая клинически значимая АГ, врач должен отменить КОК и приступить к лечению АГ. Если после антигипертензивной терапии будет достигнут нормальный уровень АД, прием КОК можно возобновить, если это целесообразно.
Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при применении КОК, однако их связь с применением КОК окончательно не доказана: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование желчных камней; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.
У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут вызывать или провоцировать обострение симптомов заболевания.
Острые или хронические нарушения функции печени могут потребовать приостановки приема КОК до нормализации показателей функции печени. Рецидив холестатической желтухи, впервые манифестировавшей в период беременности или предварительного применения половых гормонов, требует прекращения приема КОК. Болезнь Крона и язвенный колит ассоциируются с приемом КОК.
Воздействие на результаты лабораторных исследований. Прием прогестагенов может оказывать влияние на результаты некоторых лабораторных исследований.
Повышение уровня АлАТ. В ходе клинических исследований с участием пациентов, получавших терапию для лечения вирусного гепатита С лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с добавлением рибавирина или без такового, повышение уровня трансаминаз (АлАТ) более чем в 5 раз выше верхней границы нормы (ВГН) наблюдалось значительно чаще у женщин, применявших препараты, содержащие этинилэстрадиол, такие как комбинированные гормональные контрацептивы (КГК). Поскольку происходит частичный метаболизм норэтистерона в этинилэстрадиол, в этом случае данная оговорка касается женщин, принимающих норэтистерон (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Предупреждение о наличии вспомогательных веществ. Этот препарат содержит лактозу. Пациенты с наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или неудовлетворительным всасыванием глюкозы или галактозы не должны применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Примолют-Нор противопоказан женщинам в период беременности и кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.
Взаимодействия
воздействие других лекарственных средств на препарат Примолют-Нор.
Взаимодействия возможны с лекарственными средствами, индуцирующими микросомальные ферменты. Это может привести к увеличению клиренса половых гормонов, что в свою очередь приводит к менструальным кровотечениям и/или потере эффективности контрацептива.
Индукция ферментов может быть установлена спустя несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов в целом наблюдается через несколько недель. После отмены лечения индукция ферментов может занять около 4 недель.
Действующие вещества, повышающие клиренс половых гормонов (снижение эффективности КОК (комбинированных оральных контрацептивов) из-за индукции ферментов), например: фенитоин, барбитураты, бозентан, примидон, карбамазепин, рифампицин, ритонавир, невирапин и эфавиренц; также, возможно, окскарбазепин, топирамат, фелбамат, гризеофульвин и препараты, содержащие экстракт зверобоя.
Действующие вещества с переменным влиянием на клиренс половых гормонов. При одновременном применении КОК со многими ингибиторами ВИЧ/ВГС-протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы может повышаться или снижаться концентрация эстрогенов или прогестагенов в плазме крови. В некоторых случаях эти изменения могут быть клинически значимыми.
Действующие вещества, снижающие клиренс КОК (ингибиторы ферментов). Клиническая значимость потенциальных взаимодействий с ингибиторами ферментов до сих пор неизвестна. Одновременное применение умеренных или сильных ингибиторов CYP 3A4, таких как азольные противогрибковые (итраконазол, вориконазол, флуконазол), верапамил, макролиды (например кларитромицин, эритромицин), дилтиазем и грейпфрутовый сок, может вызывать повышение концентрации. Эторикоксиб в дозах от 60 до 120 мг/сут, как было показано, приводит к повышению плазменных концентраций этинилэстрадиола в 1,4–1,6 раза при одновременном применении с комбинированным оральным контрацептивом, содержавшим 0,035 мг этинилэстрадиола.
Воздействие препарата Примолют-Нор на другие препараты. Прогестагены могут оказывать влияние на метаболизм других лекарственных средств. Соответственно, концентрация в плазме крови и тканях может увеличиваться (например циклоспорин) или уменьшаться (например, ламотриджин). Клинические данные свидетельствуют о том, что этинилэстрадиол ингибирует клиренс субстратов CYP 1A2, что, в свою очередь, вызывает слабое (например, теофиллин) или умеренное (например, тизанидин) повышение их плазменных концентраций.
Фармакодинамические взаимодействия. Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с добавлением рибавирина или без такового, увеличивает риск повышения уровня АлАТ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение препарата Примолют-Нор можно восстановить через 2 недели после завершения терапии указанной комбинацией.
Другие виды взаимодействий
Результаты лабораторных исследований. Применение прогестагенов может оказывать влияние на результаты определенных лабораторных анализов.
Примечание: следует ознакомиться с инструкцией для медицинского применения принимаемых одновременно лекарственных средств для обнаружения возможных взаимодействий.
Передозировка
результаты исследований острой токсичности препарата не выявили существования риска острых побочных эффектов даже при случайном употреблении дозы, в несколько раз превышающей терапевтическую.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.