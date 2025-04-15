Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
289,56
Экономия при брони: -24,62 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
291,90
Экономия при брони: -27,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
269,20
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
267,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
136,54
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
134,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
269,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн