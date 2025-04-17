Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
280,65
Экономия при брони: -21,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
283,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
285,02
Экономия при брони: -25,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
281,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
278,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
293,87
Экономия при брони: -34,61 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
296,29
Экономия при брони: -37,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
291,12
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
305,31
Экономия при брони: -33,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
278,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
311,35
Экономия при брони: -48,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
277,12
Экономия при брони: -30,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер