НОРЭТИСТЕРОН (NORETHISTERONUM)

внутрь. Для лечения при предменструальном синдроме и мастодинии — по 5 мг с 16-го дня цикла в течение 10 дней, при тяжелой декомпенсированной форме и недостаточной эффективности — по 5 мг, начиная с 5-го дня цикла в течение 21 дня. При эндометриозе у женщин в возрасте старше 40 лет — с 16-го по 25-й день цикла по 5–10 мг/сут в течение 6 мес, аденомиозе — по 5 мг/сут с 5-го по 25-й день цикла в течение 6 мес или, начиная с 2,5 мг/сут на 5-й день цикла, постепенно повышают дозу на 2,5 мг каждые 2–3 нед в течение 4–6 мес. Перенос срока наступления очередной менструации — по 5 мг 1–2 раза в сутки, начиная за 3 дня до срока предполагаемой менструации, в течение не более 10—14 дней, прекращение дисфункционального маточного кровотечения — по 5–10 мг на протяжении 6–12 дней; предупреждение рецидивов — по 5 мг/сут с 16-го по 25-й день цикла, после операции по поводу железисто-кистозной гиперплазии — 5–10 мг с 16-го по 25-й день цикла в течение 4–6 мес. Для подавления лактации — 20–10 мг, постепенно снижая дозу. В целях контрацепции — только в сочетании с эстрогенами, по 1,25–2,5 мг с 1–5-го дня цикла в течение 21 дня, затем — перерыв на 7 дней.