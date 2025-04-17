Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
236,14
Экономия при брони: -7,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
282,09
Экономия при брони: -17,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
304,36
Экономия при брони: -16,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
274,10
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
114,53
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
259,47
Экономия при брони: -8,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
264,18
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
287,02
Экономия при брони: -8,66 грн