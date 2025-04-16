Киев
Примолют-Нор (Primolut-Nor)

Примолют-Нор (Primolut-Nor)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
264,60
Экономия при брони: -15,99 грн
248,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
305,36
Экономия при брони: -15,86 грн
289,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
249,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
251,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
259,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
307,99
Экономия при брони: -17,62 грн
290,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
286,06
Экономия при брони: -29,51 грн
256,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
232,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
306,38
Экономия при брони: -18,27 грн
288,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
235,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
295,57
Экономия при брони: -39,64 грн
255,93 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
302,98
Экономия при брони: -36,67 грн
266,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
272,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
270,52
Экономия при брони: -40,03 грн
230,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
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