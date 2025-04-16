Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
270,34
Экономия при брони: -35,01 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
273,00
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,12
Экономия при брони: -14,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
295,76
Экономия при брони: -33,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
282,21
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
279,64
Экономия при брони: -36,33 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
306,44
Экономия при брони: -15,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
133,47
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
305,40
Экономия при брони: -15,34 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
273,00
Экономия при брони: -37,20 грн