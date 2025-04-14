Примолют-Нор (Primolut-Nor)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
296,68
Экономия при брони: -36,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
311,86
Экономия при брони: -32,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
311,71
Экономия при брони: -21,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
283,40
Экономия при брони: -18,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
279,58
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
309,11
Экономия при брони: -18,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
278,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
138,68
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
282,53
Экономия при брони: -27,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,71
Экономия при брони: -20,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
287,88
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,59
Экономия при брони: -15,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
296,33
Экономия при брони: -24,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
292,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
280,84
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
272,65
Экономия при брони: -14,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Примолют-Нор таблетки 5 мг блистер №30
Байер
279,37
Экономия при брони: -22,10 грн