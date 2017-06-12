гиперчувствительность. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщали о редких серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в редких случаях — с летальным исходом), дерматологические реакции, в том числе острый генерализированный экзантематозный пустулез, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (в редких случаях с летальным исходом) и реакцию на лекарственніе средства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).

Некоторые из этих реакций имели рецидивирующие симптомы и нуждались в более длительном наблюдении и лечении.

В случае аллергической реакции применение азитромицина следует прекратить и назначить соответствующую терапию. Врачи должны иметь в виду, что симптомы аллергической реакции могут появиться снова после прекращения симптоматической терапии.

Печень является основным путем метаболизма и выведения азитромицина, поэтому пациентам с тяжелой патологией печени препарат не следует применять. Сообщалось о случаях развития миастенического синдрома и обострения симптомов миастении гравис у лиц, получающих терапию азитромицином.

Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) следует с осторожностью применять азитромицин, поскольку у таких больных наблюдалось повышение его концентрации в плазме крови на 33%. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, что приводит к опасному для жизни нарушению функций печени при приеме азитромицина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевание печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства.

При появлении признаков и симптомов нарушения функции печени, таких как быстро развившаяся астения, связанная с желтухой, моча темного цвета, склонность к кровотечениям или печеночная энцефалопатия, должны быть немедленно проведены печеночные пробы/исследования. Прием азитромицина следует прекратить при нарушении функции печени.

У пациентов, получающих производные эрготамина, эрготизм был спровоцирован одновременным введением некоторых макролидных антибиотиков. Данные, касающиеся возможного взаимодействия между производными эрготамина и азитромицином, отсутствуют. Однако из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин и производные спорыньи не следует принимать одновременно.

Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдение за признаками суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.

При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщали о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом.

Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную микрофлору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.

C. difficile продуцирует токсины А и В, обусловливающие развитие Clostridium difficile-ассоциированной диареи.

Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, приводят к повышенной частоте осложнений и летальности, поскольку эти инфекции могут не отвечать на антимикробную терапию и нуждаться в колэктомии.

Это следует принимать во внимание всем пациентам с диареей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно анализировать анамнез, поскольку о возникновении диареи сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных средств.

У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) выявлено увеличение на 33% системной экспозиции с азитромицином (см. Фармакокинетика).

Сердечно-сосудистые нарушения. Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, повышающее риск развития сердечной аритмии и пароксизмальной желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes), выявляли при лечении другими макролидными антибиотиками, включая азитромицин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поскольку вышеперечисленные обстоятельства могут привести к повышенному риску желудочковой аритмии (включая пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт), что может привести к остановке сердца, азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с текущими проаритмическими отклонениями (особенно у женщин младшего возраста и пожилых пациентов). К этой группе относятся пациенты:

с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T ;

; получающие лечение с применением других активных веществ, удлиняющих интервал Q–T , например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин;

, например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин; с нарушением электролитного баланса, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;

с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.

Данные эпидемиологических исследований изучения риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых последствий при применении макролидов варьируют. Некоторые исследования показывают, что в редких случаях существует риск возникновения краткосрочной аритмии, инфаркта миокарда и увеличения количества летальных исходов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с применением макролидов, в том числе азитромицина. Учитывая данные, при назначении азитромицина необходимо анализировать соотношение пользы применения и рисков.

Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином.

Безопасность и эффективность профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium avium не установлены.

При назначении азитромицина следует учесть следующую информацию.

Азитромицин в виде порошка для оральной суспензии не предназначен для лечения пациентов с тяжелыми инфекциями, когда необходимо быстрое достижение высокой концентрации антибиотика в крови.

Азитромицин не является препаратом первого выбора для эмпирической терапии при инфекциях в районах, где распространенность резистентных изолятов составляет ≥10% (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

В районах с высокой частотой резистентности к эритромицину А очень важно учитывать изменения, касающиеся чувствительности к азитромицину и другим антибиотикам.

Как и для других макролидов, показатели устойчивости Streptococcus pneumoniae (>30%) были высокими в некоторых европейских странах (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Это следует принимать во внимание при лечении пациентов с инфекциями, вызванными Streptococcus pneumoniae.

Фарингит/тонзиллит. Препаратом первого выбора при фарингите/тонзиллите, обусловленном Streptococcus pyogenes, и для профилактики ревматической атаки является пенициллин.

Синусит. В основном азитромицин не является препаратом первого выбора для лечения пациентов с синуситом.

Острый средний отит. В основном азитромицин не препарат первого выбора при остром среднем отите.

Инфекции кожи и мягких тканей. Главный возбудитель инфекций мягких тканей — Staphylococcus aureus — часто устойчив к азитромицину. Поэтому перед тем, как приступить к лечению пациентов с инфекциями мягких тканей азитромицином, необходимо провести тест на чувствительность.

Инфицированные ожоговые раны. Азитромицин не показан при инфицированных ожоговых ранах.

Болезни, передающиеся половым путём. При заболеваниях, передающихся половым путем, следует исключить сопутствующую инфекцию, вызванную Т. pallidum.

Неврологические и психические нарушения. Азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с неврологическими и психическими нарушениями.

Информация о вспомогательных веществах. Препарат содержит сахарозу, поэтому его не следует назначать лицам с наследственными редкими формами непереносимости фруктозы, дефицитом сахаразы-изомальтазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

5 мл суспензии по 100 мг/5 мл и 200 мг/5 мл содержат 3,81 г и 3,7 г сахарозы соответственно. Это следует учитывать при применении препарата у больных сахарным диабетом.

Аспартам является производным фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.

Это лекарственное средство содержит 18,395 мг/5 мл безводного натрия фосфата. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, применяющих натрий-контролируемую диету.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Достаточных данных о применении азитромицина у беременных нет. В ходе исследований репродуктивной токсичности на животных выявлена способность азитромицина проникать через плацентарный барьер, однако тератогенных эффектов не отмечали. Безопасность азитромицина не подтверждена применением действующего вещества в период беременности. Поэтому азитромицин следует назначать в период беременности только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Период кормления грудью. Сообщали, что азитромицин проникает в молоко человека, но соответствующих и должным образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводили. Поэтому рекомендуется прекратить грудное вскармливание в период лечения и еще на 2 дня после окончания лечения.

Фертильность. Исследования фертильности проводили на крысах; показатель беременности снижался после введения азитромицина. Релевантность этих данных по отношению к человеку неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.