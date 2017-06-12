Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension)) (563634) - инструкция по применению ATC-классификация
Азитро Сандоз инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов. Это приводит к бактериостатическому эффекту.
Фармакокинетические/фармакодинамические (PK/PD) взаимодействия. Эффективность существенно зависит от соотношения AUC с МИК возбудителя.
Механизм резистентности. Резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной и связана с тремя основными механизмами: альтерацией целевого сайта, альтерацией транспортировки антибиотика и модификацией антибиотика.
Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Контрольные характеристики чувствительности. Шкала чувствительности микроорганизмов к азитромицину (МИК, мг/л), установленная Европейским комитетом по определению чувствительности к антибиотикам (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST) (Clinical breakpoint v.8.0, 01.01.2018
|Патоген
|Чувствительный
|Резистентный
|Staphylococcus spp.
|≤1а мг/л
|>2a мг/л
|Streptococcus spp. (групи A, B, C, G)
|≤0,25a мг/л
|>0,5a мг/л
|Streptococcus pneumoniae
|≤0,25a мг/л
|>0,5a мг/л
|Haemophilus influenzae
|≤0,12b мг/л
|>4b мг/л
|Moraxella catarrhalis
|≤0,25а мг/л
|>0,5а мг/л
|Neisseria gonorrhoeae
|≤0,25 мг/л
|>0,5 мг/л
|Campylobacter jejuni та coli
|Notec
|Notec
|Kingella kingae
|0,25d
|0,25d
|Viridans group streptococci
|IE
|IE
|PK/PD (невидоспецифические предельно допустимые значения МИК)
|IE
|IE
aЭритромицин может использоваться для определения чувствительности к азитромицину, кларитромицину и рокситромицину.
bКлинические данные эффективности макролидов при респираторных инфекциях, вызванных H. influenzae, противоречивы в связи с высокой скоростью спонтанного лечения. Если есть необходимость в исследовании эффективности любого макролида по отношению к этим инфекциям, следует руководствоваться эпидемиологическими данными (Epidemiological cut-off value — ECOFF) для выявления штаммов с приобретенной стойкостью. Данные ECOFFs для каждого агента: азитромицин — 4 мг/л, кларитромицин — 32 мг/л, эритромицин — 16 мг/л и телитромицин — 8 мг/л. Имеющихся данных для установления ECOFF для рокситромицина недостаточно.
сЭритромицин может быть использован для определения чувствительности к азитромицину, кларитромицину.
dЧувствительность может быть определена благодаря данным относительно чувствительности к эритромицину.
IE указывает на отсутствие достаточных данных относительно того, что организм или группа организмов чувствительны к азитромицину. Указан МИК, но без сопутствующей категоризации относительно чувствительности — S (чувствительный), I (промежуточная чувствительность) или R (резистентный).
Резистентность. Распространенность приобретенной резистентности может отличаться географически и со временем для отдельных видов, поэтому необходима местная информация о резистентности, особенно при лечении пациентов с тяжелыми инфекциями. При необходимости следует искать экспертный совет, если локальная распространенность резистентности такова, что польза азитромицина сомнительна. При серьезных инфекциях или неэффективности терапии необходимо провести микробиологическую диагностику с обнаружением патогена и его чувствительности к азитромицину.
Спектр антимикробного действия азитромицина
Обычно чувствительны к азитромицину:
– грамотрицательные аэробные бактерии: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis;
– другие бактерии: Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Mycoplasma pneumoniae.
Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой:
– аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;
– прочие бактерии: Ureaplasma urealyticum.
Микроорганизмы с врожденной резистентностью:
– аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis, стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентные золотистый и эпидермальный стафилококки), Streptococcus pneumoniae ⃰(пенициллинрезистентный);
– аэробные грамотрицательные бактерии: Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa;
– анаэробные грамотрицательные бактерии: Bacteroides fragilis group.
⃰Клиническая эффективность проявляется у чувствительных микроорганизмов при лечении по утвержденным клиническим показаниям.
Фармакокинетика. Абсорбция. Сmax препарата в сыворотке крови достигается через 2–3 ч после его приема. Конечный Т½ из плазмы крови полностью отражает Т½ из тканей в течение 2–4 дней. У пациентов пожилого возраста (>65 лет) после пятидневного лечения наблюдалось несколько выше значения AUC, чем у лиц в возрасте до 40 лет. Клиническая значимость настолько мала, что нет необходимости в корректировке дозы.
При проведении исследований на животных наблюдались высокие концентрации азитромицина в фагоцитах, тогда как более высокие концентрации выявляли при активном фагоцитозе в экспериментальных исследованиях, чем в нестимулированных фагоцитах. В животных моделях это приводило к повышению концентрации азитромицина в месте инфицирования.
Нелинейность. Данные исследования свидетельствуют о нелинейной фармакокинетике азитромицина в терапевтической сфере.
Распределение. Концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями. В тканях-мишенях, таких как легкие, миндалины и предстательная железа, концентрация выше МИК90 ожидаемых возбудителей наблюдается после разового приема дозы 500 мг.
Связывание с белками сыворотки крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл в сыворотке крови. Средний объем распределения в равновесном состоянии (Vss) составляет 31,1 л/кг. Выведение. Около 12% введенной в/в дозы азитромицина выделяются неизмененными с мочой в течение следующих 3 дней, в основном в первые 24 ч. После перорального введения азитромицин выводится главным образом с желчью в неизмененном виде. В желчи человека были обнаружены особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина, а также 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Соответствующие исследования показывают, что метаболиты азитромицина микробиологически неактивны.
Фармакокинетическая/фармакодинамическая связь
Нарушение функции почек. У пациентов со скоростью клубочковой фильтрации от 10 до 80 мл/мин фармакокинетические параметры после однократного перорального введения дозы 1 г азитромицина не изменялись. У больных со скоростью клубочковой фильтрации <10 мл/мин наблюдались статистически значимые различия в AUC0–120 (8,8 мкг/мл против 11,7 мкг/мл), Cmax (1,0 мкг/мл против 1,6 мкг /мл) и CLr (почечный клиренс) (2,3 мл/мин/кг против 0,2 мл/мин/кг) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.
Нарушение функции печени. У пациентов с нарушениями функции печени легкой и умеренной степени тяжести нет никаких данных об изменении фармакокинетических параметров азитромицина в сыворотке крови по сравнению с лицами с нормальной функцией печени. У этих больных улучшается выведение азитромицина с мочой, возможно для компенсации снижения печеночного клиренса.
Показания Азитро Сандоз
для дозировок 100 мг/5 мл и 200 мг/5 мл
Инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:
- инфекции ЛОР-органов (бактериальный фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);
- инфекции дыхательных путей (бактериальный бронхит, негоспитальная пневмония);
- инфекции кожи и мягких тканей: мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичный пиодерматоз.
Для дозирования 200 мг/5 мл
Инфекции, передающиеся половым путем: неосложненный уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis.
Применение Азитро Сандоз
дозу и длительность лечения определяет врач. Суспензию принимать 1 раз в сутки за 1 ч до или через 2 ч после еды, поскольку одновременный прием пищи может нарушать всасывание азитромицина.
Вкусовые ощущения после приема суспензии можно улучшить, если запить ее фруктовым соком. В случае, если прием одной дозы препарата пропущен, следующую дозу следует принять как можно раньше, а последующие принимать с интервалом в 24 ч.
Взрослые пациенты (применяют азитромицин 200 мг/5 мл). При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 1500 мг — по 500 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения составляет 3 дня.
При инфекциях, передающихся половым путем, вызванных Chlamydia trachomatis, доза составляет 1000 мг перорально однократно.
При мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 3 г: в 1-й день следует принять 1 г, затем по 500 мг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день. Продолжительность лечения составляет 5 дней.
Пациенты пожилого возраста. Для лиц пожилого возраста нет необходимости в коррекции дозы.
Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска нарушений проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.
Дети. При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 30 мг/кг массы тела (10 мг/кг 1 раз в сутки). Продолжительность лечения составляет 3 дня.
При мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 60 мг/кг массы тела: в 1-й день следует принять 20 мг/кг массы тела, затем — по 10 мг/кг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день. Продолжительность лечения составляет 5 дней.
Показано, что азитромицин эффективен при лечении стрептококкового фарингита у детей в однократной дозе в 10 или 20 мг/кг массы тела в течение 3 дней. При сравнении этих двух доз в клинических исследованиях выявлена сходная клиническая эффективность, хотя бактериальная эрадикация была более значительной при суточной дозе 20 мг/кг массы тела. Однако обычно препаратом выбора в профилактике фарингита, вызванного Streptococcus pyogenes, и ревматического полиартрита, который возникает как вторичное заболевание, является пенициллин.
Масса тела 5–15 кг (применяют азитромицин 100 мг/5 мл). В зависимости от массы тела ребенка рекомендуется нижеприведенная схема дозирования.
|Масса тела, кг
|Суточная доза суспензии 100 мг/5 мл, мл
|Содержание азитромицина в суточной дозе суспензии, мг
|5
|2,5
|50
|6
|3
|60
|7
|3,5
|70
|8
|4
|80
|9
|4,5
|90
|10–14
|5
|100
Масса тела >15 кг (применяют азитромицин 200 мг/5 мл). В зависимости от массы тела ребенка рекомендуется нижеприведенная схема дозирования.
|Масса тела, кг
|Суточная доза суспензии 200 мг/5 мл, мл
|Содержание азитромицина в суточной дозе суспензии, мг
|15–24
|5
|200
|25–34
|7,5
|300
|35–44
|10
|400
|≥45
|12,5
|500
Почечная недостаточность. У пациентов с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации — 10–80 мл/мин) можно использовать ту же дозу, что у лиц с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).
Печеночная недостаточность. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени.
Для приготовления 20 мл суспензии (100 мг/5 мл или 200 мг/5 мл) необходимо:
- тщательно встряхнуть флакон, чтобы порошок отделился от стенок и дна;
- открыть крышку флакона и поместить адаптер в горлышко флакона;
- набрать в шприц (объемом 10 мл с разметкой по 0,25 мл) 10,5 мл питьевой воды;
- поместить кончик шприца в адаптер;
- добавить из шприца 10,5 мл воды во флакон с порошком, встряхивая до получения однородной суспензии.
Для приготовления 30 мл суспензии (200 мг/5 мл) по методу, описанному выше, во флакон необходимо добавить 15 мл питьевой воды.
Перед каждым приемом хорошо взболтать.
Для отмеривания необходимого количества суспензии с помощью прилагаемого шприца необходимо:
- взболтать суспензию;
- поместить кончик шприца в адаптер;
- перевернуть флакон вверх дном;
- набрать необходимое количество суспензии в шприц;
- перевернуть флакон в правильное положение, убрать шприц и закрыть флакон крышкой.
Дети. Препарат в дозировке 100 мг/5 мл у детей с массой тела 5–15 кг.
Препарат в дозировке 200 мг/5 мл применять детей с массой тела более 15 кг и у взрослых пациентов.
Противопоказания
гиперчувствительность к азитромицину, эритромицину либо любому другому компоненту препарата или другим макролидным, кетолидным антибиотикам; тяжелые нарушения функции печени. Ввиду теоретической возможности возникновения эрготизма азитромицин не следует применять одновременно с производными спорыньи.
Побочные эффекты
побочные реакции определены с помощью клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения в соответствии с классом систем и органов и частотой возникновения.
Очень часто: ≥1/10. Часто: от ≥1/100 до <1/10. Нечасто: от ≥1/1000 до <1/100. Редко: от ≥1/10 000 до <1/1000. Очень редко: <1/10 000. Неизвестно (невозможно оценить из имеющихся данных).
В рамках каждой группы частоты нежелательные явления предоставлены в порядке убывания тяжести.
Побочные реакции, возможно или вероятно, связанные с азитромицином на основе данных, полученных во время клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения.
|Класс систем и органов
|Побочные реакции
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Кандидоз, оральный кандидоз, влагалищные инфекции, пневмония, грибковые инфекции, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, нарушение функции дыхания, ринит
|Нечасто
|Псевдомембранозный колит
|Частота неизвестна
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Лейкопения, нейтропения, эозинофилия
|Нечасто
|Тромбоцитопения, гемолитическая анемия
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|Ангионевротический отек, реакции повышенной чувствительности
|Нечасто
|Анафилактическая реакция
|Частота неизвестна
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Нечасто
|Со стороны психики
|Нервозность, бессонница
|Нечасто
|Ажитация
|Редко
|Агрессивность, беспокойство, делирий, галлюцинации
|Частота неизвестна
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Часто
|Головокружение, сонливость, парестезия, дисгевзия
|Нечасто
|Обмороки, судороги, гипестезия, психомоторная повышенная активность, аносмия, паросмия, агевзия, миастения гравис
|Частота неизвестна
|Со стороны органа зрения
|Нарушения зрения
|Нечасто
|Нечеткость зрения
|Частота неизвестна
|Со стороны органа слуха
|Нарушения со стороны органа слуха, вертиго
|Нечасто
|Нарушения слуха, включая глухоту и/или звон в ушах
|Частота неизвестна
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Фибрилляция/трепетание желудочков (torsade de pointes), аритмия, включая желудочковую тахикардию, удлинение интервала Q–T на ЭКГ
|Частота неизвестна
|Со стороны сосудов
|Приливы
|Нечасто
|Артериальная гипотензия
|Частота неизвестна
|Со стороны респираторной системы
|Диспноэ, носовое кровотечение
|Нечасто
|Со стороны пищеварительной системы
|Диарея
|Очень часто
|Рвота, боль в животе, тошнота
|Часто
|Запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, вздутие, сухость во рту, отрыжка, язвы в полости рта, гиперсекреция слюны
|Нечасто
|Панкреатит, изменение цвета языка
|Частота неизвестна
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нарушение функции печени, холестатическая желтуха
|Редко
|Печеночная недостаточность, которая редко приводила к летальному исходу, фульминантный гепатит, некротический гепатит
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз
|Нечасто
|Фоточувствительность, острый генерализованный экзантематозный пустулез
|Редко
|Реакция на лекарственный препарат в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS синдром) (частота оценивалась «правилом трех»)
|Очень редко
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, полиморфная эритема
|Частота неизвестна
|Со стороны скелетно-мышечной системы
|Остеоартрит, миалгия, боль в спине, боль в шее
|Нечасто
|Артралгия
|Частота неизвестна
|Со стороны мочевыделительной системы
|Дизурия, боль в почках
|Нечасто
|ОПН, интерстициальный нефрит
|Частота неизвестна
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Маточное кровотечение, тестикулярные нарушения
|Нечасто
|Общие нарушения и местные реакции
|Отек, астения, недомогание, повышенная утомляемость, отек лица, боль в груди, боль, периферический отек, гипертермия
|Нечасто
|Лабораторные показатели
|Снижение количества лимфоцитов, повышение количества эозинофилов, снижение уровня бикарбоната в крови, повышение уровня базофилов, повышение уровня моноцитов, повышение уровня нейтрофилов
|Часто
|Повышение уровня АсАТ, АлАТ, билирубина в крови, мочевины в крови, креатинина в крови; изменения показателей калия в крови; повышение уровня ЩФ, хлорида, глюкозы, тромбоцитов; снижение гематокрита; повышение уровня бикарбоната; отклонение от нормы уровня натрия
|Нечасто
|Поражения и отравления
|Осложнения после процедуры
|Нечасто
Информация о побочных реакциях, которые, возможно, связаны с профилактикой и лечением Mycobacterium Avium Complex, базируется на данных клинических исследований и наблюдений в постмаркетинговый период. Эти побочные реакции отличаются по типу или частоте от тех, о которых сообщали при применении лекарственных форм с немедленным высвобождением и длительного действия.
|Класс систем и органов
|Побочные реакции
|Частота
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Часто
|Со стороны психики
|Головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия
|Часто
|Гипестезия
|Редко
|Со стороны органа зрения
|Ухудшение зрения
|Часто
|Со стороны органа слуха
|Глухота
|Редко
|Ухудшение слуха, звон в ушах
|Редко
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, частый жидкий стул
|Очень часто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатит
|Редко
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд
|Часто
|Синдром Стивенса — Джонсона, фоточувствительность
|Редко
|Со стороны скелетно-мышечной системы
|Артралгия
|Часто
|Общие нарушения и местные реакции
|Повышенная утомляемость
|Часто
|Астения, недомогание
|Редко
Особые указания
гиперчувствительность. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщали о редких серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в редких случаях — с летальным исходом), дерматологические реакции, в том числе острый генерализированный экзантематозный пустулез, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (в редких случаях с летальным исходом) и реакцию на лекарственніе средства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).
Некоторые из этих реакций имели рецидивирующие симптомы и нуждались в более длительном наблюдении и лечении.
В случае аллергической реакции применение азитромицина следует прекратить и назначить соответствующую терапию. Врачи должны иметь в виду, что симптомы аллергической реакции могут появиться снова после прекращения симптоматической терапии.
Печень является основным путем метаболизма и выведения азитромицина, поэтому пациентам с тяжелой патологией печени препарат не следует применять. Сообщалось о случаях развития миастенического синдрома и обострения симптомов миастении гравис у лиц, получающих терапию азитромицином.
Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) следует с осторожностью применять азитромицин, поскольку у таких больных наблюдалось повышение его концентрации в плазме крови на 33%. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, что приводит к опасному для жизни нарушению функций печени при приеме азитромицина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевание печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства.
При появлении признаков и симптомов нарушения функции печени, таких как быстро развившаяся астения, связанная с желтухой, моча темного цвета, склонность к кровотечениям или печеночная энцефалопатия, должны быть немедленно проведены печеночные пробы/исследования. Прием азитромицина следует прекратить при нарушении функции печени.
У пациентов, получающих производные эрготамина, эрготизм был спровоцирован одновременным введением некоторых макролидных антибиотиков. Данные, касающиеся возможного взаимодействия между производными эрготамина и азитромицином, отсутствуют. Однако из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин и производные спорыньи не следует принимать одновременно.
Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдение за признаками суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.
При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщали о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом.
Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную микрофлору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, обусловливающие развитие Clostridium difficile-ассоциированной диареи.
Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, приводят к повышенной частоте осложнений и летальности, поскольку эти инфекции могут не отвечать на антимикробную терапию и нуждаться в колэктомии.
Это следует принимать во внимание всем пациентам с диареей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно анализировать анамнез, поскольку о возникновении диареи сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных средств.
У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) выявлено увеличение на 33% системной экспозиции с азитромицином (см. Фармакокинетика).
Сердечно-сосудистые нарушения. Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, повышающее риск развития сердечной аритмии и пароксизмальной желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes), выявляли при лечении другими макролидными антибиотиками, включая азитромицин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поскольку вышеперечисленные обстоятельства могут привести к повышенному риску желудочковой аритмии (включая пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт), что может привести к остановке сердца, азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с текущими проаритмическими отклонениями (особенно у женщин младшего возраста и пожилых пациентов). К этой группе относятся пациенты:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- получающие лечение с применением других активных веществ, удлиняющих интервал Q–T, например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин;
- с нарушением электролитного баланса, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Данные эпидемиологических исследований изучения риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых последствий при применении макролидов варьируют. Некоторые исследования показывают, что в редких случаях существует риск возникновения краткосрочной аритмии, инфаркта миокарда и увеличения количества летальных исходов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с применением макролидов, в том числе азитромицина. Учитывая данные, при назначении азитромицина необходимо анализировать соотношение пользы применения и рисков.
Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином.
Безопасность и эффективность профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium avium не установлены.
При назначении азитромицина следует учесть следующую информацию.
Азитромицин в виде порошка для оральной суспензии не предназначен для лечения пациентов с тяжелыми инфекциями, когда необходимо быстрое достижение высокой концентрации антибиотика в крови.
Азитромицин не является препаратом первого выбора для эмпирической терапии при инфекциях в районах, где распространенность резистентных изолятов составляет ≥10% (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
В районах с высокой частотой резистентности к эритромицину А очень важно учитывать изменения, касающиеся чувствительности к азитромицину и другим антибиотикам.
Как и для других макролидов, показатели устойчивости Streptococcus pneumoniae (>30%) были высокими в некоторых европейских странах (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Это следует принимать во внимание при лечении пациентов с инфекциями, вызванными Streptococcus pneumoniae.
Фарингит/тонзиллит. Препаратом первого выбора при фарингите/тонзиллите, обусловленном Streptococcus pyogenes, и для профилактики ревматической атаки является пенициллин.
Синусит. В основном азитромицин не является препаратом первого выбора для лечения пациентов с синуситом.
Острый средний отит. В основном азитромицин не препарат первого выбора при остром среднем отите.
Инфекции кожи и мягких тканей. Главный возбудитель инфекций мягких тканей — Staphylococcus aureus — часто устойчив к азитромицину. Поэтому перед тем, как приступить к лечению пациентов с инфекциями мягких тканей азитромицином, необходимо провести тест на чувствительность.
Инфицированные ожоговые раны. Азитромицин не показан при инфицированных ожоговых ранах.
Болезни, передающиеся половым путём. При заболеваниях, передающихся половым путем, следует исключить сопутствующую инфекцию, вызванную Т. pallidum.
Неврологические и психические нарушения. Азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с неврологическими и психическими нарушениями.
Информация о вспомогательных веществах. Препарат содержит сахарозу, поэтому его не следует назначать лицам с наследственными редкими формами непереносимости фруктозы, дефицитом сахаразы-изомальтазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
5 мл суспензии по 100 мг/5 мл и 200 мг/5 мл содержат 3,81 г и 3,7 г сахарозы соответственно. Это следует учитывать при применении препарата у больных сахарным диабетом.
Аспартам является производным фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.
Это лекарственное средство содержит 18,395 мг/5 мл безводного натрия фосфата. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, применяющих натрий-контролируемую диету.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Достаточных данных о применении азитромицина у беременных нет. В ходе исследований репродуктивной токсичности на животных выявлена способность азитромицина проникать через плацентарный барьер, однако тератогенных эффектов не отмечали. Безопасность азитромицина не подтверждена применением действующего вещества в период беременности. Поэтому азитромицин следует назначать в период беременности только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Сообщали, что азитромицин проникает в молоко человека, но соответствующих и должным образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводили. Поэтому рекомендуется прекратить грудное вскармливание в период лечения и еще на 2 дня после окончания лечения.
Фертильность. Исследования фертильности проводили на крысах; показатель беременности снижался после введения азитромицина. Релевантность этих данных по отношению к человеку неизвестна.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
антациды. При изучении влияния сочетанного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не выявлено изменений биодоступности, хотя Cmax азитромицина в плазме крови уменьшалась на 25%. Не следует принимать одновременно азитромицин и антациды.
Цетиризин. Одновременное применение у здоровых добровольцев азитромицина с 20 мг цетиризина на протяжении 5 дней не привело к фармакокинетическому взаимодействию в равновесном состоянии, но значительно изменяло интервал Q–T.
Диданозин. Одновременное применение 1200 мг/сут азитромицина из 400 мг/сут диданозина у 6 ВИЧ-положительных пациентов не влияло на фармакокинетику равновесного состояния диданозина по сравнению с плацебо.
Дигоксин и колхицин (субстраты Р-гликопротеина). Одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, и субстратов Р-гликопротеина, таких как дигоксин и колхицин, приводит к повышению уровня субстрата Р-гликопротеина в сыворотке крови. Следовательно, при сочетанном применении азитромицина и субстратов Р-гликопротеина, а именно дигоксина, необходимо учитывать возможность повышения концентрации дигоксина в сыворотке крови.
Зидовудин. 1000 мг азитромицина в качестве разовой дозы и 600 или 1200 мг азитромицина в качестве многократных доз не влияли на фармакокинетику и выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина в мононуклеарах периферической крови. Клиническая значимость этих данных неизвестна, но они могут быть полезными для пациентов.
Азитромицин не оказывает существенного взаимодействия с печеночной системой цитохрома Р450. Считается, что препарат не оказывает фармакокинетического взаимодействия с эритромицином и другими макролидами. Азитромицин не приводит к индукции или инактивации цитохрома Р450 через цитохром-метаболитный комплекс.
Производные спорыньи. Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное применение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Проведены фармакокинетические исследования одновременного применения азитромицина и препаратов, участвующих в цитохром Р450-опосредованном метаболизме.
Астемизол, альфентанил. Нет имеющихся данных по взаимодействию с азитромицином. Однако необходима осторожность при сочетанном применении с азитромицином в связи с известным взаимодействием: усиление действия астемизола и альфентанила при совместном применении с макролидным антибиотиком — эритромицином.
Аторвастатин. Одновременное применение 10 мг/сут аторвастатина и 500 мг/сут азитромицина не влияло на концентрацию аторвастатина в плазме крови (на основании анализа ингибирования HMG CoA-редуктазы). Однако в постмаркетинговом исследовании сообщали о случаях рабдомиолиза у пациентов, получающих азитромицин со статинами.
Карбамазепин. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев, одновременно принимавших азитромицин, азитромицин не оказывал значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или на его активные метаболиты.
Цизаприд метаболизируется в печени ферментом CYP 3A4, а макролиды угнетают этот фермент, поэтому одновременное применение цизаприда может привести к усилению пролонгирования интервала Q–T.
Циметидин. В фармакокинетическом исследовании влияния на фармакокинетику азитромицина разовой дозы циметидина, принятой за 2 ч до приема азитромицина, никаких изменений в фармакокинетике азитромицина не выявлено.
Пероральные антикоагулянты типа кумарина. В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин не изменял антикоагулянтный эффект однократной дозы 15 мг варфарина, назначенного здоровым добровольцам. В постмаркетинговый период получены сообщения о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов типа кумарина. Хотя причинная связь не установлена, следует учитывать необходимость проведения частого мониторинга протромбинового времени при назначении азитромицина пациентам, получающим пероральные антикоагулянты типа кумарина.
Циклоспорин. Фармакокинетические исследования, проведенные с участием здоровых добровольцев, принимавших 500 мг/сут азитромицина внутрь в течение 3 дней, а затем 1 дозу 10 мг/кг массы тела циклоспорина также внутрь, продемонстрировали, что происходит значительное повышение Cmax и AUC0–5 циклоспорина. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении этих препаратов. Если существует необходимость в их одновременном приёме, следует контролировать уровень циклоспорина и соответственно корректировать его дозу.
Эфавиренц. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 600 мг и 400 мг эфавиренза ежедневно в течение 7 дней не вызывало каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий.
Флуконазол. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не изменяло фармакокинетики разовой дозы 800 мг флуконазола. Общая экспозиция и Т½ азитромицина не изменялись при одновременном применении флуконазола, однако при этом отмечали снижение Cmах азитромицина (на 18%), что не имело клинического значения.
Индинавир. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не оказывало статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который назначали по 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказывал существенного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам. У здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг/сут в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики разовой дозы мидазолама 15 мг.
Нелфинавир. Одновременное применение азитромицина (1200 мг) и нелфинавира в равновесных концентрациях (750 мг трижды в сутки) приводило к повышению концентрации азитромицина. Клинически значимых побочных явлений не выявлено, соответственно нет необходимости в коррекции дозы.
Рифабутин. Сочетанное применение азитромицина и рифабутина не влияло на концентрации этих препаратов в плазме крови.
У лиц, применявших одновременно азитромицин и рифабутин, отмечали нейтропению. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не установлена.
Силденафил. У обычных здоровых добровольцев мужского пола не получены доказательства влияния азитромицина (500 мг/сут в течение 3 дней) на значения AUC и Cmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин. В фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. В некоторых случаях нельзя исключить возможность такого взаимодействия полностью; однако нет специальных данных о наличии такого взаимодействия.
Теофиллин. Отсутствуют данные о клинически существенном фармакокинетическом взаимодействии при одновременном применении азитромицина и теофиллина у здоровых добровольцев.
Триазолам. У 14 здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг в 1-й день и 250 мг во 2-й день с 0,125 мг триазолама во 2-й день не оказывало существенного влияния на фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с триазоламом.
Триметоприм/сульфаметоксазол. Одновременное применение триметоприма/сульфаметоксазола (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с 1200 мг азитромицина на 7-й день не оказывало существенного влияния на Cmax, общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола. Концентрация азитромицина в сыворотке крови была близка к концентрации, обнаруженной в других исследованиях.
Не выявлены клинически значимые фармакокинетические взаимодействия при сочетанном применении азитромицина с доксорубицином.
Препараты, удлиняющие интервал Q–T. Не следует назначать азитромицин пациентам одновременно с лекарственными средствами, которые могут удлинять интервал Q–T (например хинидин, циклофосфамид, кетоконазол, терфенадин, галоперидол, литий) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
симптомы: обратимое нарушение слуха, выраженные тошнота, рвота, диарея.
Лечение: промывание желудка, терапия симптоматическая и поддерживающая.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Готовая суспензия хранится при температуре не выше 25 °C в течение 5 дней.