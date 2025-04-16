Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension))
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
399,87
Экономия при брони: -15,31 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
328,97
Экономия при брони: -8,97 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
407,16
Экономия при брони: -34,16 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
319,10
Экономия при брони: -20,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
351,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
379,29
Экономия при брони: -47,07 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
416,55
Экономия при брони: -19,04 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн