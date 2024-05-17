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Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготовления 20 мл суспензии, №1 - Запорожье (188780) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
279,14
Экономия: -13,52 грн
265,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
312,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
347,34
Экономия: -52,17 грн
295,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
312,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
312,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
295,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
312,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
260,96 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
262,75
Экономия: -9,84 грн
252,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
312,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
335,90
Экономия: -28,08 грн
307,82 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
312,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
312,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
312,80 грн