Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension))
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
344,20 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
422,29
Экономия при брони: -13,57 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
422,81
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
365,23
Экономия при брони: -22,16 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
433,19
Экономия при брони: -42,55 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
344,20 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
420,90 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
337,62
Экономия при брони: -19,77 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
446,92
Экономия при брони: -32,15 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
337,85
Экономия при брони: -48,52 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
391,32
Экономия при брони: -29,89 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
440,39
Экономия при брони: -57,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
338,82
Экономия при брони: -49,49 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
429,61
Экономия при брони: -46,56 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
344,20 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
420,90 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
351,02
Экономия при брони: -27,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
391,45
Экономия при брони: -35,46 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
420,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
344,65
Экономия при брони: -21,43 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
379,59
Экономия при брони: -23,60 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
420,90 грн