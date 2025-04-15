Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension))
Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
436,60 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
370,40
Экономия при брони: -20,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
436,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
309,08
Экономия при брони: -23,59 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
443,51
Экономия при брони: -66,11 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
389,28
Экономия при брони: -61,33 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
458,28
Экономия при брони: -22,69 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
361,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
327,10
Экономия при брони: -29,90 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
375,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
324,50
Экономия при брони: -27,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
375,70
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
322,20
Экономия при брони: -25,00 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
362,80
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
370,40
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
339,01
Экономия при брони: -54,23 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
433,00
Экономия при брони: -56,05 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн