Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension))
Винница (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,49
Экономия при брони: -17,64 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
418,78
Экономия при брони: -51,38 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
323,48
Экономия при брони: -19,54 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
387,30
Экономия при брони: -41,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
354,13
Экономия при брони: -35,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
442,92
Экономия при брони: -82,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
313,35
Экономия при брони: -36,25 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
407,03
Экономия при брони: -40,14 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
319,21
Экономия при брони: -12,19 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
409,77
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
340,05
Экономия при брони: -33,03 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
387,13
Экономия при брони: -41,78 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
437,35
Экономия при брони: -77,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
309,43
Экономия при брони: -28,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
318,61
Экономия при брони: -38,12 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
363,46
Экономия при брони: -12,22 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
320,30 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,50 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz