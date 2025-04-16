Азитро Сандоз® (порошок для оральной суспензии) (Azithro Sandoz® (powder for oral suspension))
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
315,14
Экономия при брони: -25,42 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
337,46
Экономия при брони: -17,53 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
443,97
Экономия при брони: -26,09 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
459,89
Экономия при брони: -24,69 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
430,53
Экономия при брони: -44,85 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
419,74
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
457,91
Экономия при брони: -72,23 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
339,74
Экономия при брони: -20,26 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
333,29
Экономия при брони: -28,97 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
390,30
Экономия при брони: -24,64 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
326,53
Экономия при брони: -35,15 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
382,53
Экономия при брони: -62,85 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
446,98
Экономия при брони: -29,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
321,10 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
419,80 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
436,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
444,84
Экономия при брони: -16,04 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
334,41
Экономия при брони: -29,32 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 17.1 г №1
Sandoz
386,82
Экономия при брони: -37,07 грн
Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 24.8 г №1
Sandoz
443,43
Экономия при брони: -76,38 грн