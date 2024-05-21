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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаД Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)

Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2) (559955) - инструкция по применению Диетические добавки

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Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Цена в городе Киев
от 354,84 грн
Без рецепта
50 шт от 354,84 грн
В наличии в 235 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата