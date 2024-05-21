Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаД Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2) Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2) (559955) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 354,84 грн Без рецепта 50 шт от 354,84 грн В наличии в 235 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Tactus Nutrasciences LLP Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата