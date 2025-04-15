Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
601,90
Экономия при брони: -73,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
7.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
584,40
Экономия при брони: -56,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
601,90
Экономия при брони: -73,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,80
Экономия при брони: -76,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -75,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
601,90
Экономия при брони: -73,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
241,64
Экономия при брони: -30,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
13.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -59,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
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Экономия при брони: -73,50 грн
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Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
520,00
Экономия при брони: -45,00 грн
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Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
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