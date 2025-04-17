Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -85,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -70,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
241,60
Экономия при брони: -34,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,50
Экономия при брони: -87,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
241,24
Экономия при брони: -34,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,10
Экономия при брони: -86,10 грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
605,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -70,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
67.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -70,90 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
83.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Катюжанка, ул. Киевская, 60
110.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
361,74
Экономия при брони: -0,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -70,90 грн
Подорожник
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
664,90
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
493,00
Экономия при брони: -14,00 грн