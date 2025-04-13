Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,00
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
482,32
Экономия при брони: -52,64 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
585,20
Экономия при брони: -48,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -50,80 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 3
5.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -50,80 грн
Здорова родина
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Краковская, 14/6
6.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -65,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -50,80 грн