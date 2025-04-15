Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -70,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -55,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -55,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -70,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -55,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
482,88
Экономия при брони: -56,72 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
470,32
Экономия при брони: -44,16 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -70,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -55,50 грн
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
629,40
Экономия при брони: -96,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,50
Экономия при брони: -69,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
352,74
Экономия при брони: -33,12 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,40
Экономия при брони: -70,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -55,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,50
Экономия при брони: -69,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -55,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,50
Экономия при брони: -69,80 грн
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
482,00
Экономия при брони: -55,84 грн