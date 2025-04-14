Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
2.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,50
Экономия при брони: -52,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -54,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -54,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -54,00 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 24
7.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
605,40
Экономия при брони: -55,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
24.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
605,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
603,60
Экономия при брони: -75,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
120,50
Экономия при брони: -14,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
605,40
Экономия при брони: -62,30 грн