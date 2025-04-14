Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -76,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -76,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,10
Экономия при брони: -76,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
120,82
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 37 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма