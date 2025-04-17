Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -58,20 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -73,20 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
470,32
Экономия при брони: -46,56 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Подорожник
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека
Винница, ул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
362,52
Экономия при брони: -44,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -73,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
362,52
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
604,20
Экономия при брони: -74,50 грн
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
663,04
Экономия при брони: -9,27 грн
Подорожник
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
362,52
Экономия при брони: -44,70 грн
Подорожник
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
587,90
Экономия при брони: -58,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Юности, 22
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
602,90
Экономия при брони: -73,20 грн
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Подорожник
Турбов, ул. Мира, 56
20.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
588,20
Экономия при брони: -71,20 грн
Здорова родина
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
58.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
659,62
Экономия при брони: -4,80 грн