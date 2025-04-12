Монтел таблетки (Montel tablets)
Монтел таблетки инструкция по применению
Состав
Монтелукаст - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цистеинилллейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, выделяемыми различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеиниллейкотриеновыми рецепторами (CysLT), имеющимися в дыхательных путях человека (включая миоциты гладкой мускулатуры и макрофаги), и другими провоспалительными клетками (включая эозинофилы и некоторые миелоидные стволовые клетки). CysLT имеют отношение к патофизиологии БА и аллергическому риниту. При БА лейкотриен-опосредованные эффекты включают бронхоспазм, выделение мокроты, проницаемость сосудов и увеличение количества эозинофилов. При аллергическом рините после экспозиции с аллергеном CysLT высвобождается в слизистой оболочке полости носа во время обеих фаз (ранней и поздней) и проявляется симптомами аллергического ринита. При интраназальной пробе CysLT было продемонстрировано увеличение резистентности воздухоносных носовых путей и симптомов назальной обструкции.
Монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст вызывает значительное блокирование цистеиниллейкотриеновых рецепторов дыхательных путей, что было подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у пациентов с БА, вызванную вдыханием LTD4. Даже низкая доза 5 мг приводит к значительной блокаде стимулированной LTD4 бронхоконстрикции. Монтелукаст приводит к бронходилатации в течение 2 ч после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами.
Лечение монтелукастом ингибирует бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст уменьшает количество эозинофилов в периферической крови у взрослых пациентов и детей, значительно уменьшает количество эозинофилов в дыхательных путях (анализ мокроты) и улучшает клинический контроль БА.
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема монтелукаст быстро и практически полностью всасывается. У взрослых при приеме натощак таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозе 10 мг Cmax в плазме крови достигается через 3 ч. Средняя биодоступность составляет 64%. Прием обычной пищи не влияет на Cmax в плазме крови и биодоступность таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
Распределение. Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет 8–11 л. При исследовании меченого монтелукаста прохождение через ГЭБ было минимальным. Во всех остальных тканях концентрации меченого радиоизотопом материала через 24 ч после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм. Монтелукаст активно метаболизируется. В исследованиях с терапевтическими дозами концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов младенческого возраста не определяются.
В ходе исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4, 2А6 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста. Результаты дальнейших исследований микросом печени человека in vitro показали, что в терапевтических концентрациях монтелукаст не ингибирует цитохромы Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста является минимальным.
Выведение. Клиренс монтелукаста из плазмы крови здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После перорального применения дозы меченого изотопом монтелукаста 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном применении этот факт указывает на то, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у разных групп пациентов. Для пациентов пожилого возраста, а также пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (>9 баллов по шкале Чайлда — Пью) нет.
Исследования для пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поскольку монтелукаст и метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью не считается необходимой.
При приеме высоких доз монтелукаста (в 20 и 60 раз превышающих дозу, рекомендованную для взрослых) отмечали снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не обнаружен при приеме рекомендуемой дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания Монтел таблетки
дополнительное лечение персистирующей БА легкой и средней степени тяжести, недостаточно контролируемой ингаляционными кортикостероидами, а также при недостаточном клиническом контроле БА короткодействующими β-агонистами, применяемыми при необходимости.
Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных БА.
Профилактика БА, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой.
Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Применение Монтел таблетки
препарат применять перорально, независимо от приема пищи.
Взрослым и детям в возрасте от 15 лет для лечения БА или БА с сопутствующим сезонным аллергическим ринитом следует принимать по 1 таблетке (10 мг) 1 раз в сутки, вечером.
Общие советы. Терапевтический эффект препарата по контролю БА наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать прием препарата даже при достижении контроля БА, а также в периоды обострения БА. Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, также содержащими монтелукаст.
Нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста, пациентам с нарушением функции почек или нарушением функции печени легкой и умеренной степени. Нет данных о пациентах с печеночной недостаточностью тяжелой степени.
Дозировка препарата одинакова для пациентов мужского и женского пола.
Лечение монтелукастом в зависимости от других способов лечения БА. Монтел можно назначать дополнительно к уже существующему курсу лечения пациента.
Ингаляционные кортикостероиды. Монтел можно применять как дополнительную терапию в случае, если ингаляционные кортикостероиды в комбинации с короткодействующими β-агонистами в качестве средств первой помощи не обеспечивают адекватного клинического контроля заболевания.
Нельзя резко заменять ингаляционные кортикостероиды Монтелом.
Дети. Применять детям в возрасте от 15 лет. Детям в возрасте младше 15 лет следует применять препарат в виде жевательных таблеток.
Противопоказания
гиперчувствительность к монтелукасту или другим компонентам препарата.
Детский возраст до 15 лет.
Побочные эффекты
кровеносная и лимфатическая системы: тенденция к усилению кровоточивости, тромбоцитопения.
Иммунная система: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия, эозинофильная инфильтрация печени. Сообщалось о единичных случаях синдрома Черджа — Стросс у больных БА (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Психические нарушения: нарушения сна (включая ночные кошмары, бессонницу, сомнабулизм), тревожность, возбуждение (ажитация), включая агрессивное поведение или враждебность, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, редко — тремор), депрессия; нарушение внимания, ухудшение/потеря памяти; дисфемия, галлюцинации, дезориентация, суицидальные намерения и поведение (попытки суицида).
Нервная система: головная боль, вялость, головокружение, сонливость, парестезии/гипестезии, судорожные приступы.
Сердечно-сосудистая система: сердцебиение (пальпитация).
Дыхательная система: носовые кровотечения, легочная эозинофилия.
Пищеварительная система: боль в животе, диарея, сухость во рту, ощущение жажды, диспепсия, тошнота, рвота.
Гепатобилиарная система: повышение уровня трансаминаз (АлАТ, АсАТ) в сыворотке крови, гепатит (в том числе холестатический, гепатоцеллюлярный, поражение печени смешанного генеза).
Кожа и подкожная клетчатка: сыпь, ангионевротический отек, гематомы, крапивница, зуд, узловатая эритема, мультиформная эритема.
Мочевыделительная система: энурез у детей.
Костно-мышечная система и соединительная ткань: артралгия, миалгия, включая мышечные спазмы.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей.
Общие нарушения: астения/повышенная утомляемость, дискомфорт (недомогание), отеки, пирексия.
Особые указания
пациентов следует предупредить, что Монтел не следует применять для купирования острых астматических приступов, а также о том, что они должны всегда иметь при себе соответствующий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациентам необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом в случае, если им требуется большее, чем обычно, количество ингаляций β-агонистов короткого действия.
Не следует резко заменять монтелукастом ингаляционные или пероральные кортикостероиды.
Отсутствуют данные, доказывающие, что дозу пероральных кортикостероидных препаратов можно снижать при одновременном приеме монтелукаста.
Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, также содержащими монтелукаст.
Сообщалось о возникновении психоневрологических событий у взрослых пациентов, подростков и детей, принимающих монтелукаст (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты и врачи должны настороженно относиться к возникновению психоневрологических событий. Врачи должны обсудить возможность таких событий со своими пациентами и/или опекунами.
Пациентам и/или опекунам следует указать, чтобы они сообщали своему врачу о возникновении психоневрологических изменений. Врачи должны тщательно оценить риски и преимущества продолжения лечения монтелукастом, если это произошло.
В единичных случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может отмечаться системная эозинофилия, иногда с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Черджа — Стросс (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится системными кортикостероидными препаратами. Такие случаи обычно, но не всегда были связаны со снижением дозы или отменой пероральных кортикостероидных препаратов. Связь антагонистов лейкотриеновых рецепторов с развитием синдрома Черджа — Стросс невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, поэтому врачи должны помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, сердечно-сосудистых осложнений и/или нейропатии. Пациентам, у которых развились вышеупомянутые симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует пересмотреть.
Лечение монтелукастом не отменяет необходимости избегать применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП пациентам с аспиринзависимой БА.
Препарат Монтел, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, не следует применять пациентам с редкими наследственными состояниями непереносимости галактозы, недостаточности лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности или кормления грудью. Исследования на животных не продемонстрировали негативного влияния на беременность или эмбриональное/фетальное развитие.
Ограниченная информация о применении монтелукаста в период беременности не указывает на причинно-следственную взаимосвязь между его применением и возникновением мальформаций (таких как врожденные пороки конечностей), о которых редко сообщалось по данным всемирного постмаркетингового опыта применения. Монтел можно применять в период беременности, только если это считается необходимым.
Исследования на крысах продемонстрировали, что монтелукаст проникает в грудное молоко. Неизвестно, проникает ли монтелукаст в грудное молоко женщин. Монтел можно применять в период кормления грудью, только если это считается необходимым.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не ожидается, что монтелукаст влияет на способность пациента управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако очень редко сообщалось о случаях развития сонливости или головокружения, поэтому во время приема препарата следует воздерживаться от управления автомобилем или работы с другими механизмами.
Дети. Монтел 10 мг применяют у детей в возрасте от 15 лет. У детей в возрасте до 15 лет следует применять препарат в форме жевательных таблеток.
Взаимодействия
монтелукаст можно назначать вместе с другими препаратами для профилактики или длительного лечения БА.
Рекомендуемая клиническая доза монтелукаста не оказывает значительного клинического влияния на фармакокинетику таких препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, одновременно принимавших фенобарбитал, AUC для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется СYР 3А4, 2C8 и 2C9, необходимо соблюдать осторожность, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначают одновременно с индукторами СYР 3А4, 2C8 и 2C9, например фенитоином, фенобарбиталом, рифампицином.
В исследованиях in vitro было показано, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Исследования по изучению взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (маркерный субстрат; метаболизирующий препарат с помощью CYP 2C8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2C8 in vivo. Таким образом, монтелукаст не влияет в значительной степени на метаболизм препаратов, метаболизирующихся посредством CYP 2C8 (например, паклитаксел, розиглитазон и репаглинид).
В ходе исследований in vitro было установлено, что монтелукаст является субстратом CYP 2C8 и в меньшей степени 2C9 и 3A4. В ходе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств монтелукаст и гемфиброзил (ингибитор CYP 2C8 и 2С9) гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При одновременном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2C8 коррекция дозы монтелукаста не требуется, но врач должен учитывать повышенный риск побочных реакций.
По результатам исследований in vitro не ожидается возникновения клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например, триметопримом).
Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом (мощный ингибитор CYP 3A4) не приводило к существенному повышению системной экспозиции монтелукаста.
Передозировка
в ходе длительных исследований хронической БА монтелукаст назначали в дозах до 200 мг/сут взрослым пациентам, а в кратковременных исследованиях — до 900 мг/сут в течение примерно 1 нед, при этом клинически значимые побочные реакции не возникали.
Симптомы. Сообщалось об острой передозировке монтелукаста. Эти случаи касались взрослых и детей, принимавших дозу выше 1000 мг (около 61 мг/кг массы тела у ребенка в возрасте 42 мес). Полученные клинические и лабораторные показатели находились в пределах профиля безопасности у взрослых пациентов и детей. В большинстве случаев передозировки о побочных реакциях не сообщалась. Чаще всего отмечали побочные реакции, которые соответствовали профилю безопасности монтелукаста и включали боль в животе, сонливость, жажду, головную боль, рвоту и психомоторную гиперактивность.
Лечение. Специальной информации по лечению передозировки монтелукаста нет. Лечение симптоматическое. Антидот отсутствует. Неизвестно, выводится ли монтелукаст с помощью перитонеального диализа или гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.