Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Кветиапин-Дарница инструкция по применению
Состав
действующее вещество: quetiapine;
таблетки по 25 мг: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 28,78 мг кветиапина фумарата, что эквивалентно 25 мг кветиапина;
таблетки по 100 мг: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 115,13 мг кветиапина фумарата, что эквивалентно 100 мг кветиапина;
таблетки по 200 мг: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 230,27 мг кветиапина фумарата, что эквивалентно 200 мг кветиапина;
вспомогательные вещества: гипромелоза, кальция гидрофосфат дигидрат, лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный;
пленочное покрытие:
таблетки по 25 мг: железа оксид красный (Е 172), железа оксид желтый (Е 172), ГПМЦ 2910/гипромелоза 5сР (Е 464), титана диоксид (Е 171), макрогол/ПЭГ 400, желтый закат FCF алюминиевый лак (Е 110);
таблетки по 100 мг: железа оксид желтый (Е 172), ГПМЦ 2910/гипромеллоза 5сР (Е 464), титана диоксид (Е 171), макрогол/ПЭГ 400;
таблетки по 200 мг: гидроксипропилцеллюлоза (Е 463), ГПМЦ 2910/гипромеллоза 6сР (Е 464), титана диоксид (Е 171), тальк.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 25 мг: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой персикового цвета;
таблетки по 100 мг: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, с риской с одной стороны;
таблетки по 200 мг: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, с риской с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на нервную систему. Антипсихотические средства. Цветиапин.
Код ATС N05A H04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Кветиапин является атипичным антипсихотическим лекарственным средством. Кветиапин и его активный метаболит, норкветиапин взаимодействуют с различными типами нейромедиаторных рецепторов. Кветиапин и норкветиапин обладают высокой селективностью к серотониновым рецепторам (5НТ2) и допаминовым D1- и D2-рецепторам головного мозга. Именно эта комбинация рецепторного антагонизма с большей селективностью к 5НТ2 рецепторов в отношении рецепторов D2 считается способствующей клиническим антипсихотическим эффектам и низкой склонности к экстрапирамидным побочным симптомам от применения кветиапина по сравнению с типичными антипсихотическими препаратами. Кветиапин и норкветиапин также имеют высокое сродство с гистаминергическими и α1-адренергическими рецепторами, но меньшее сродство с α2-адренорецепторами и серотониновыми 5НТ1А-рецепторами.
Кветиапин не имеет сродства с холинергическими мускариновыми рецепторами или бензодиазепиновыми рецепторами, тогда как норкветиапин имеет умеренное или высокое сродство к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, что может объяснить антихолинергические (мускариновые) эффекты.
Ингибирование норкветиапином транспортера норадреналина (NET), а также частичное агонистическое действие на 5HT1A-рецепторы может способствовать терапевтической эффективности кветиапина как антидепрессанта.
Кветиапин активен в тестах на антипсихотическую активность, такую как условно-рефлекторное избегание. Он также блокирует действие допаминовых агонистов, которые измеряются либо поведенчески, либо электрофизиологически, и повышает концентрацию допаминовых метаболитов, нейрохимический индекс ингибирования D2-рецепторов.
Фармакокинетика.
Всасывание
Кветиапин-Дарница хорошо всасывается и быстро метаболизируется после приема внутрь. Одновременный прием с пищей не оказывает существенного влияния на биодоступность лекарственного средства. Пиковая молярная концентрация в равновесном состоянии активного метаболита норкветиапина составляет 35% такой концентрации кветиапина.
Фармакокинетика кветиапина и норкветиапина линейна в диапазоне утвержденных концентраций.
Распределение
Около 83% кветиапина связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм
Кветиапин активно метаболизируется в печени, использование радиоактивно меченого кветиапина выявило, что менее 5% кветиапина не метаболизируется и выводится в неизмененном виде с мочой или калом. Исследования in vitro показали, что CYP3A4 является основным ферментом, ответственным за метаболизм кветиапина, обусловленный цитохромом P450. Образование и выведение норкветиапина происходит преимущественно с участием изофермента CYP3A4. Кветиапин и некоторые его метаболиты (включая норкветиапин) в условиях in vitro оказывают слабое ингибирующее действие на изоферменты 1А2, 2С9, 2С19, 2D6 и 3А4 системы цитохрома Р450. Торможение изоферментов CYP в условиях in vitro происходило только при концентрации, которая в 5–50 раз превышала концентрацию, достигаемую при применении доз для человека в диапазоне 300 — 800 мг/сут.
На основании этих результатов в условиях in vitro маловероятно, что сопутствующее введение кветиапина с другими активными веществами приведет к клинически значимому торможению метаболизма других активных веществ, обусловленному цитохромом P450.
Выведение
Периоды полувыведения кветиапина и норкветиапина составляют около 7 и 12 часов соответственно. Около 73% радиоактивной метки выводится с мочой и 21% — с калом.
С мочой выводится менее 5% от общей радиоактивности средней молярной фракции дозы свободного кветиапина и активного метаболита норкветиапина у человека.
Особые популяции.
Пол
Фармакокинетика кветиапина у женщин и мужчин не отличается.
Лица пожилого возраста
Средний клиренс кветиапина у лиц пожилого возраста на 30–50% ниже, чем у лиц 18–65 лет.
Пациенты с нарушением функции почек
У пациентов со значительным нарушением функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин/1,73 м2) средний клиренс кветиапина в плазме крови снижается приблизительно на 25%, но индивидуальные величины клиренса остаются в пределах, характерных для здоровых лиц.
Пациенты с нарушением функции печени
Средний плазменный клиренс кветиапина снижается примерно на 25% у пациентов с известным нарушением функции печени (стабильный алкогольный цирроз). Поскольку кветиапин значительно метаболизируется в печени, у пациентов с нарушением функции печени ожидается повышение его уровня в плазме крови. Для таких пациентов может потребоваться коррекция дозы.
Показания
Лечение шизофрении.
Лечение биполярных расстройств, включая:
− для лечения умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве;
− для лечения больших депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве.
Для профилактики рецидива заболевания у пациентов с биполярным расстройством, у которых маниакальные или депрессивные эпизоды подвергались лечению кветиапином.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Противопоказано одновременное применение ингибиторов цитохрома P450 3A4, таких как ингибиторы ВИЧ-протеазы, азольные противогрибковые препараты, эритромицин, кларитромицин и нефазодон.
Особенности применения
Поскольку кветиапин применяется при нескольких показаний, следует тщательно рассмотреть профиль безопасности лекарственного средства с учетом установленного конкретному пациенту диагноза и дозы, которую он принимает.
Дети
Кветиапин не рекомендуется для применения детям и подросткам в возрасте младше 18 лет из-за отсутствия данных, свидетельствующих о его применении этой возрастной группе. Клинические исследования кветиапина показали, что, кроме известного профиля безопасности, определенного для взрослых, частота некоторых нежелательных явлений выше у детей, чем у взрослых (повышенный аппетит, рост уровня пролактина в плазме крови, рвота, ринит, синкопе, или могут иметь различные последствия для детей и подростков (экстрапирамидные симптомы и раздражительность), а также отмечалось повышение артериального давления, что ранее не наблюдалось в ходе исследований с участием взрослых пациентов, кроме того, у детей и подростков наблюдались изменения показателей функции щитовидной железы.
Следует также отметить, что отсроченное влияние лечения кветиапином на рост и половое созревание не изучалось в течение более 26 недель. Длительное влияние на когнитивное и поведенческое развитие неизвестно.
Известно, что во время плацебо-контролируемых клинических исследований с участием пациентов детского возраста терапия кветиапином сопровождалась повышенной по сравнению с плацебо частотой экстрапирамидных симптомов у пациентов, которых лечили по поводу шизофрении и биполярной мании (см. раздел «Побочные реакции»).
Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение
Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, самоповреждений и суицидов (суицидальных событий и проявлений). Этот риск сохраняется до наступления значимой/достоверной ремиссии. Поскольку улучшение может не наблюдаться в течение первых нескольких или более недель лечения, пациентам следует тщательно наблюдать до наступления такого улучшения. Согласно общему клиническому опыту риск суицида может возрастать на ранних стадиях выздоровления.
Кроме того, врачам необходимо учитывать потенциальный риск суицидальных событий и проявлений после резкого прекращения лечения кветиапином из-за наличия известных факторов риска при заболевании, в отношении которого проводится лечение.
Другие психические заболевания, по которым назначают кветиапин, также могут быть связаны с повышенным риском суицидальных событий и проявлений. При этом такие состояния могут протекать одновременно с тяжелыми депрессивными эпизодами. Следовательно, при лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует принимать такие же меры предосторожности, как и при лечении пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами.
Известно, что пациенты с суицидальными событиями и проявлениями в анамнезе или демонстрирующие значительный уровень суицидального мышления до начала терапии имеют более высокий риск суицидальных мыслей или попыток суицида и должны находиться под наблюдением во время лечения. Метаанализ плацебо-контролируемых клинических исследований антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышение риска суицидального поведения при применении антидепрессантов по сравнению с плацебо у пациентов в возрасте младше 25 лет.
Медикаментозная терапия, особенно в начале лечения и при дальнейших изменениях дозы, должна сопровождаться тщательным наблюдением, особенно за лицами с высоким риском. Пациентов (и тех, кто за ними ухаживает) следует предупредить о необходимости контроля клинического ухудшения, суицидального поведения или мыслей и необычных изменений в поведении и при появлении этих симптомов о необходимости немедленно обратиться за медицинской помощью.
В краткосрочных плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами при биполярном расстройстве наблюдался повышенный риск суицидальных событий и проявлений у молодых пациентов (в возрасте младше 25 лет), которых лечили кветиапином, по сравнению с теми, кто получал плацебо (3,0% против 0% соответственно).
В клинических исследованиях среди пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) частота суицидальных событий и проявлений у молодых пациентов (в возрасте младше 25 лет) составляла 2,1% (3/144) в группе, принимавшей кветиапин, и 1,3% (1/75) в группе плацебо. Популяционный ретроспективный анализ применения кветиапина при лечении пациентов с БДР выявил повышение риска самоповреждения и суицида у пациентов в возрасте 24 — 64 лет без самоповреждений в анамнезе при применении кветиапина с другими антидепрессантами.
Метаболический риск
Учитывая выявленный риск ухудшения метаболического профиля, в т. ч. с изменениями массы тела, уровня глюкозы и липидов в крови, которые наблюдались во время клинических исследований, необходимо оценивать метаболические показатели пациента в начале лечения, а изменения этих показателей следует регулярно контролировать в течение курса лечения. Ухудшение этих показателей следует корректировать с учетом клинической целесообразности.
Экстрапирамидные симптомы
В плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием взрослых пациентов применение кветиапина было связано с повышением частоты экстрапирамидных симптомов по сравнению с плацебо у пациентов, получавших лечение при тяжелых депрессивных эпизодах на фоне биполярного расстройства и тяжелого депрессивного расстройства.
Применение кветиапина было связано с развитием акатизии, которая характеризовалась субъективно неприятным или вызывающим стресс, беспокойством и потребностью двигаться, что часто сопровождалось неспособностью неподвижно сидеть или стоять. Возникновение этих явлений наиболее возможно в течение первых нескольких недель лечения. Увеличение дозы этим пациентам может помешать.
Тардивная дискинезия
При появлении признаков и симптомов тардивной дискинезии следует рассмотреть вопрос о снижении дозы или отмене кветиапина. Симптомы тардивной дискинезии могут ухудшаться или даже появляться после отмены лечения (см. раздел Побочные действия).
Сонливость и головокружение
Лечение кветиапином было связано с сонливостью и подобными симптомами, такими как седация. В клинических исследованиях лечения пациентов с биполярной депрессией и БДР такие симптомы обычно возникали в течение первых трех дней лечения и преимущественно от легкой до умеренной интенсивности. Пациентам, у которых возникает выраженная сонливость, могут требоваться более частые наблюдения минимум в течение 2 недель после возникновения сонливости либо до уменьшения симптомов, либо до рассмотрения вопроса о прекращении лечения.
Ортостатическая гипотензия
Лечение кветиапином было ассоциировано с ортостатической гипотензией и сопутствующим головокружением, которые, как и сонливость, обычно возникают в период титрования начальной дозы. Эти явления могут способствовать росту частоты случайных травм (падения), особенно среди пациентов пожилого возраста. Пациентам следует рекомендовать применять препарат с осторожностью, пока они не начнут наблюдать возможные эффекты или влияние лекарственного средства.
Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, цереброваскулярными заболеваниями или другими состояниями, которые могут привести к гипотензии. Следует рассмотреть вопрос о снижении дозы или более длительном ее титровании в случае возникновения ортостатической гипотензии, особенно у пациентов с фоновым сердечно-сосудистым заболеванием.
Синдром ночного апноэ
Сообщалось о наличии синдрома апноэ во сне у пациентов, принимавших кветиапин, поэтому следует с осторожностью применять кветиапин пациентам, которые параллельно получают препараты, подавляющие центральную нервную систему и имеющие случаи апноэ во сне в анамнезе или находящиеся в группе риска. Это, в частности, пациенты с чрезмерной массой тела/ожирения или пациенты мужского пола.
Судорожные приступы
Не отмечалось различий в частоте судорожных приступов между пациентами, принимавшими кветиапин, и получавшими плацебо. Нет данных о случаях судорог у пациентов с эпилепсией. Как и при применении других антипсихотических препаратов, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с приступами эпилепсии в анамнезе (см. раздел «Побочные реакции»).
Злокачественный нейролептический синдром
Злокачественный нейролептический синдром был ассоциирован с лечением антипсихотическими препаратами, включая кветиапин. Клинические проявления включают гипертермию, изменение психического статуса, мышечную ригидность, вегетативную нестабильность и повышение уровня креатинфосфокиназы. В этом случае следует прекратить применение кветиапина и провести медикаментозное лечение.
Тяжелая нейтропения и агранулоцитоз
Тяжелая нейтропения (количество нейтрофилов < 0,5×109/л) наблюдалась в клинических исследованиях кветиапина. Большинство случаев тяжелой нейтропении возникали в течение двух месяцев после начала лечения кветиапином. Четкой зависимости от дозы не было установлено. В течение постмаркетингового периода некоторые случаи были летальными. Среди факторов риска выделяют предварительное наличие у пациента пониженного количества лейкоцитов и наличие в анамнезе пациента в случае нейтропении, вызванной любым лекарственным средством. Однако некоторые случаи наблюдались у пациентов без предварительно имеющихся факторов риска. При количестве нейтрофилов < 1×109/л лечение кветиапином следует прекратить. В дальнейшем следует наблюдать симптомы инфекции и определить количество нейтрофилов (пока количество не будет превышать 1,5 × 109/л).
Следует рассмотреть возможность возникновения нейтропении у пациентов с инфекцией и лихорадкой, особенно в случае отсутствия очевидных факторов заболевания, в частности лихорадкой невыясненного генеза, и применить соответствующие клинические меры.
Необходимо посоветовать пациентам немедленно сообщать о появлении признаков/симптомов, указывающих на агранулоцитоз или инфекцию (такие как лихорадка, слабость, заторможенность или боль в горле) в любой период лечения кветиапином. Таким пациентам необходимо своевременно проводить определение количества лейкоцитов и абсолютного количества нейтрофилов (АКН), особенно при отсутствии благоприятных факторов.
Антихолинергический (мускариновый) синдром
Норкветиапин, активный метаболит кветиапина, имеет умеренное или высокое сродство к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, что может объяснять антихолинергический (мускариновый) синдром. Это способствует возникновению побочных реакций, отражающих антихолинергические эффекты при одновременном применении кветиапина и других препаратов, обладающих антихолинергическими эффектами в условиях передозировки. Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам, получающим лекарство с антихолинергическим (мускариновым) эффектом.
Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с диагнозом или анамнезом задержки мочеиспускания, клинически значимой гипертрофией простаты, кишечной непроходимостью или связанными с этим состояниями, повышенным внутриглазным давлением или закрытоугольной глаукомой.
Сопутствующее применение индукторов ферментов печени
См. также раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
Одновременное применение кветиапина и сильного индуктора печеночного фермента, такого как карбамазепин или фенитоин, существенно снижает концентрацию кветиапина в плазме крови, что может влиять на эффективность терапии кветиапином. У пациентов, получающих индуктор печеночного фермента, лечение кветиапином следует начинать только при условии, что, по мнению врача, польза от назначения кветиапина превосходит риск отмены индуктора печеночного фермента. Важно проводить любую замену индуктора постепенно и в случае необходимости заменить его лекарственным средством, не имеющим индуцирующего воздействия на ферменты печени (например натрия вальпроатом).
Увеличение массы тела
Сообщалось об увеличении массы тела у пациентов, лечившихся кветиапином, что следует контролировать и корректировать с учетом клинической целесообразности в соответствии с рекомендациями по применению антипсихотических препаратов.
Гипергликемия
В редких случаях сообщали о появлении гипергликемии и/или развитии или обострении сахарного диабета, иногда сопровождавшегося кетоацидозом или комой, включая несколько летальных исходов. В некоторых случаях эти явления возникали у пациентов с возросшей массой тела, что могло быть предрасполагающим фактором. Желательно проводить соответствующий клинический мониторинг в соответствии с рекомендациями по применению антипсихотических препаратов. За пациентами, которых лечат любыми антипсихотическими средствами, включая кветиапин, следует наблюдать для выявления возможных признаков и симптомов гипергликемии (таких как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а пациенты, больные сахарным диабетом, или с имеющимися факторами риска возникновения сахарного диабета должны регулярно обследоваться относительно уровня глюкозы в крови. Следует регулярно контролировать массу тела.
Липиды
Повышение уровней триглицеридов, ЛПНП и общего холестерина, а также снижение уровня холестерина ЛПВП наблюдалось в клинических исследованиях кветиапина. Изменения уровня липидов следует корректировать с учетом клинической целесообразности.
Увеличение интервала QT
В ходе клинических исследований применение кветиапина в соответствии с инструкцией не сопровождалось стойким увеличением абсолютной величины интервала QT. В постмаркетинговый период наблюдалось удлинение интервала QT при применении кветиапина в терапевтических дозах и передозировке. Как и другие антипсихотические препараты, кветиапин следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или продлением интервала QT в семейном анамнезе. Также следует проявлять осторожность при назначении кветиапина с препаратами, удлиняющими интервал QT, с нейролептиками, особенно пациентам пожилого возраста, пациентам с врожденным синдромом удлинения интервала QT, застойной сердечной недостаточностью, гипертрофией сердца, гипокалиемией или гипомагниемией (см. раздел «Взаимодействие средствами и другими взаимодействиями»).
Кардиомиопатия и миокардит
При проведении клинических исследований, а также в течение постмаркетингового периода были сообщения о кардиомиопатии и миокардите (см. раздел «Побочные реакции»).
У пациентов с подозрением на кардиомиопатию или миокардит следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения кветиапином.
Тяжелые кожные нежелательные реакции
В связи с лечением кветиапином были сообщения об очень редких случаях тяжелых кожных побочных реакций со стороны кожи (SCAR), в том числе синдром Стивенса-Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП). мультиформная эритема и кожные реакции, сопровождающиеся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), которые могут представлять угрозу жизни или иметь летальное последствие.
SCAR обычно проявляется как сочетание таких симптомов: обширная кожная сыпь или эксфолиативный дерматит, лихорадка, лимфаденопатия и возможная эозинофилия или нейтрофилия. Большинство этих реакций возникали в течение 4 недель после начала терапии кветиапином, некоторые реакции DRESS — в течение 6 недель после начала терапии кветиапином. Если появляются признаки и симптомы, указывающие на тяжелые кожные реакции, следует немедленно отменить прием кветиапина и рассмотреть альтернативное лечение.
Отмена лечения
При резком прекращении приема кветиапина может возникать синдром отмены, проявляющийся бессонницей, тошнотой, головной болью, диареей, рвотой, головокружением и раздражительностью. Поэтому рекомендуется постепенная отмена приема препарата в течение периода не менее одной или двух недель (см. раздел «Побочные реакции»).
Пациенты пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией
Кветиапин не одобрен как средство для лечения пациентов с психозом, связанным с деменцией. При применении некоторых атипичных антипсихотических средств отмечали увеличение риска развития цереброваскулярных побочных явлений примерно в 3 раза. Механизм такого увеличения риска остается неизвестным. При применении других антипсихотических средств или других групп пациентов нельзя исключить увеличение такого риска. Пациентам с факторами риска развития инсульта кветиапин следует применять с осторожностью.
По данным метаанализа атипичных антипсихотиков известно, что пациенты пожилого возраста, страдающие психозом, связанным с деменцией, составляют группу повышенного риска летального исхода по сравнению с группой плацебо. По данным двух 10-недельных плацебо-контролируемых исследований кветиапина у той же категории пациентов (n=710; средний возраст 83 года; диапазон 56–99 лет) летальность среди пациентов, лечившихся кветиапином, составила 5,5% против 3,2%. в группе плацебо. Летальность пациентов во время исследований была по разным причинам, ожидаемым для этой популяции пациентов.
Пациенты пожилого возраста с болезнью Паркинсона
Популяционное ретроспективное исследование кветиапина в лечении пациентов с БДР показало повышенный риск летального исхода при применении кветиапина у пациентов в возрасте старше 65 лет. Эта ассоциация отсутствовала, когда пациенты с паркинсонизмом были исключены из анализа. Следует соблюдать осторожность при назначении кветиапина этой группе пациентов.
Влияние на печень
В случае появления желтухи применение кветиапина следует прекратить.
Дисфагия
Сообщалось о случаях дисфагии при применении кветиапина. Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с риском аспирационной пневмонии.
Запор и непроходимость кишечника
Запор является фактором риска развития кишечной непроходимости. При применении кветиапина были сообщения о запорах и кишечной непроходимости, а также летальные исходы у пациентов с большим риском кишечной непроходимости (включая пациентов, получающих одновременно несколько лекарственных средств, снижающих перистальтику кишечника, а также применение пациентам, которые не могут сообщать о симптомах запора).
Следует вести тщательное наблюдение за пациентами с нарушением перистальтики или кишечной непроходимостью с возможностью оказания неотложной медицинской помощи.
Венозная тромбоэмболия
На фоне применения антипсихотических средств отмечались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, применяющих антипсихотические средства, часто имеются приобретенные факторы риска развития ВТЭ, все возможные факторы риска появления ВТЭ следует определить до и во время лечения кветиапином и принять меры предосторожности.
Панкреатит
Сообщалось о случаях панкреатита. Среди сообщений в маркетинговых отчетах отмечалось, что многие пациенты, хотя и не все, имели факторы, как известно, связанные с панкреатитом, такие как повышение уровня триглицеридов, желчные камни, употребление алкоголя.
Дополнительная информация
Данные по применению кветиапина в сочетании с дивалпроексом натрия или литием при острых маниакальных эпизодах умеренной и тяжелой степени ограничены; однако такое комбинированное лечение хорошо переносилось. Эти данные показали аддитивный эффект на третьей неделе лечения.
Нерациональное применение и злоупотребление
Были зафиксированы случаи нерационального применения и злоупотребления лекарственным средством. Следует с осторожностью назначать кветиапин пациентам, имеющим в анамнезе злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами.
Важная информация о вспомогательных веществах
Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушением мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует применять этот препарат.
Также лекарственное средство содержит краситель желтый закат FCF (E 110), что может вызвать аллергические реакции.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство можно применять независимо от приема пищи.
Для лечения шизофрении
Лекарственное средство Кветиапин-Дарница следует применять 2 раза в сутки. Общая суточная доза для первых четырех дней лечения составляет: 50 мг — 1-й день, 100 мг — 2-й день, 200 мг — 3-й день и 300 мг — 4-й день. Начиная с четвертого дня, дозу следует корректировать в рамках диапазона эффективных доз — 300 — 450 мг/сут. В зависимости от клинического ответа и переносимости пациента доза может быть скорректирована в диапазоне 150 — 750 мг/сут.
Для лечения умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве
Лекарственное средство Кветиапин-Дарница следует применять 2 раза в сутки. Общая суточная доза для первых четырех дней лечения составляет: 100 мг — 1-й день, 200 мг — 2-й день, 300 мг — 3-й день и 400 мг — 4-й день. Коррекция дозы до 800 мг/сут до 6-го дня следует проводить с шагом не более 200 мг/сут.
Дозу лекарственного средства можно корректировать в пределах диапазона доз 200 — 800 мг/сут, в зависимости от клинического ответа и переносимости каждого отдельного пациента. Диапазон эффективных доз составляет 400 — 800 мг/сут.
Для лечения больших депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве
Лекарственное средство Кветиапин-Дарница следует применять 1 раз в сутки перед сном. Общая суточная доза для первых 4-х дней лечения составляет: 50 мг — 1-й день, 100 мг — 2-й день, 200 мг — 3-й день и 300 мг — 4-й день. Рекомендуемая суточная доза — 300 мг. В клинических исследованиях не было дополнительного преимущества в группе применения 600 мг по сравнению с группой 300 мг. Доза 600 мг может быть эффективна для отдельных пациентов. Дозы свыше 300 мг должен назначать врач с опытом лечения биполярного расстройства. Согласно клиническим исследованиям, для отдельных пациентов в случае возникновения проблем, связанных с непереносимостью лекарственного средства, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы до минимальной — 200 мг.
Для профилактики рецидива заболевания у пациентов с биполярным расстройством, у которых маниакальные или депрессивные эпизоды подвергались лечению кветиапином
Для предупреждения последующих маниакальных, смешанных или депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве пациенты, у которых был ответ на применение кветиапина при неотложном лечении биполярного расстройства, должны продолжать лечение препаратом в той же назначенной дозе. Дозу Кветиапина-Дарница можно корректировать в пределах диапазона доз 300 — 800 мг/сут, в зависимости от клинического ответа и переносимости каждого отдельного пациента. Важно, чтобы для поддерживающей терапии применяли самые низкие дозы.
Пациенты пожилого возраста
Как и другие антипсихотические средства, лекарственное средство Кветиапин-Дарница следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста, особенно в период подбора начальной дозы. Может потребоваться более медленное титрование дозы лекарственного средства, а суточная терапевтическая доза может быть ниже, чем та, которую применяют младшим пациентам, в зависимости от клинического ответа и переносимости пациента. Средний плазменный клиренс кветиапина был на 30–50% ниже у пациентов пожилого возраста по сравнению с младшими пациентами.
Безопасность и эффективность применения пациентам в возрасте старше 65 лет с депрессивными эпизодами в рамках биполярного расстройства не исследовались.
Пациенты с нарушением функции почек
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушением функции почек.
Пациенты с нарушением функции печени
Кветиапин активно метаболизируется печенью. Следовательно, лекарственное средство следует осторожно применять пациентам с известными нарушениями функции печени, особенно в период подбора начальной дозы. Лечение пациентов с нарушением функции печени следует начинать с 25 мг/сут. Дозу следует увеличивать каждый день с шагом 25–50 мг/сут до достижения эффективной дозы в зависимости от клинического ответа и переносимости у конкретного пациента.
Дети
Данных по безопасности и эффективности кветиапина, которые свидетельствовали бы в пользу применения препарата детям и подросткам в возрасте младше 18 лет, недостаточно, поэтому кветиапин не следует применять в педиатрической практике.
Побочные реакции
При приеме кветиапина чаще всего могут наблюдаться сонливость, головокружение, сухость во рту, головная боль, синдром отмены, высокий уровень триглицеридов в плазме крови, увеличение общего холестерина в плазме крови, увеличение массы тела, уменьшение уровня гемоглобина и экстрапирамидные симптомы.
Как и в отношении других антипсихотических средств, применение кветиапина сопровождалось увеличением массы тела, синкопе, злокачественным нейролептическим синдромом, лейкопенией и периферическими отеками.
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и в зависимости от частоты сообщений: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 1/10000 — < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным).
Со стороны органов зрения: часто — нечеткость зрения.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — одышка23; нечасто — ринит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — сухость во рту; часто — запор, диспепсия, рвота25; нечасто — дисфагия7; очень редко — панкреатит1, кишечная непроходимость, заворот кишок.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: часто — увеличение уровня трансаминаз (аланинаминотрансфераза3, гамма-глутамилтрансфераза3); нечасто — увеличение уровня аспартатаминотрансферазы3; очень редко — желтуха5, гепатит.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нечасто — задержка мочеиспускания.
Со стороны эндокринной системы: часто — гиперпролактинемия15, снижение общего Т424, снижение свободного Т424, снижение общего Т324, повышение ТТГ24; нечасто — уменьшение свободного Т325, гипотиреоз; гипотиреоидизм21; очень редко — нарушение секреции антидиуретического гормона.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: очень часто — повышение уровня триглицеридов в плазме крови 10,30, повышение общего холестерина (особенно холестерина ЛПНП) 11,30, снижение уровня липопротеинов высокой плотности 7,30, увеличение массы тела 8,30; часто — повышение аппетита, увеличение уровня глюкозы до величин, характерных для гипергликемии 6,30; нечасто — гипонатриемия19, сахарный диабет1,5, обострение сахарного диабета; очень редко — метаболический синдром29.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение4,16, сонливость 2,16, головные боли, экстрапирамидные симптомы1,21; часто — дизартрия; нечасто — судороги1, синдром беспокойных ног, поздняя дискинезия 1,5, потеря сознания 4,16.
Со стороны психики: часто — необычные сны, ночные кошмары, суицидальные мысли и поведение20; очень редко — сомнамбулизм и связанные с ним явления, такие как разговоры во сне и расстройства пищевого поведения во сне.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — тахикардия4, усиленное сердцебиение23, ортостатическая гипотензия4,16; нечасто — удлинение интервала QT1,12,18, брадикардия32; очень редко — венозная тромбоэмболия1; частота неизвестна — инсульт33, кардиомиопатия и миокардит.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень часто — снижение гемоглобина22; часто — лейкопения1,28, снижение количества нейтрофилов, повышение уровня эозинофилов27; нечасто — нейтропения1, тромбоцитопения, анемия, снижение количества тромбоцитов13; очень редко — агранулоцитоз26.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность (включая аллергические реакции кожи); очень редко — анафилактическая реакция5.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — ангионевротический отек5, синдром Стивенса-Джонсона5; частота неизвестна — токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, кожные реакции, сопровождающиеся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), кожный васкулит.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: очень редко — рабдомиолиз.
Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез: нечасто — половая дисфункция; очень редко — приапизм, галакторея, набухание молочных желез, нарушение менструального цикла.
Беременность, послеродовой период и перинатальные состояния: частота неизвестна — синдром отмены лекарственного средства у новорожденных31.
Общие нарушения: очень часто — симптомы отмены1,9; часто — легкая астения, периферические отеки, раздражительность, гипертермия; очень редко — злокачественный нейролептический синдром1, гипотермия.
Лабораторные показатели: очень редко — повышение уровня креатинфосфокиназы7.
Примечания:
1 — см. раздел «Особенности применения».
2 — сонливость может возникать в течение первых 2 недель лечения и обычно исчезает при продолжении применения кветиапина.
3 — бессимптомное повышение (сдвиг от нормы до > 3×ВГН в любое время) уровней трансаминаз в плазме крови (АлАТ, АсАТ) или уровней гамма-ГТ наблюдалось у некоторых пациентов при применении кветиапина. Эти повышения обычно были обратимы при продолжении лечения кветиапином.
4 — как и другие антипсихотические лекарственные средства, блокирующие α1-адренергические рецепторы, кветиапин часто может вызывать ортостатическую гипотензию, сопровождающуюся головокружением, тахикардией и у некоторых пациентов — обмороками, особенно в период подбора начальной дозы (см. раздел «Особенности применения»).
5− подсчет частоты этих побочных реакций проводили только по постмаркетинговым данным применения кветиапина в лекарственной форме с быстрым высвобождением.
6 — уровень глюкозы в крови натощак ≥ 126 мг/дл (≥ 7,0 ммоль/л) или уровень глюкозы в крови после приема пищи ≥ 200 мг/дл (≥ 11,1 ммоль/л) как минимум в одном случае.
7 — рост частоты возникновения дисфагии при применении кветиапина по сравнению с плацебо наблюдался только в ходе клинических исследований биполярной депрессии.
8 — основанное на > 7% увеличении массы тела по сравнению с начальным. Возникает преимущественно в течение первых недель терапии у взрослых.
9 — симптомы отмены, которые наблюдались чаще всего в ходе кратковременных плацебо-контролируемых клинических исследований монотерапии, в которых оценивали симптомы отмены: бессонница, тошнота, головная боль, диарея, рвота, головокружение и раздражительность. Частота этих реакций значительно снижалась через неделю после прекращения лечения.
10 — уровень триглицеридов ≥ 200 мг/дл (≥ 2,258 ммоль/л) (пациенты в возрасте ≥ 18 лет) или ≥ 150 мг/дл (≥ 1,694 ммоль/л) (пациенты в возрасте < 18 лет) как минимум в одном случае.
11 — уровень холестерина ≥ 240 мг/дл (≥ 6,2064 ммоль/л) (пациенты в возрасте ≥ 18 лет) или ≥ 200 мг/дл (≥ 5,172 ммоль/л) (пациенты в возрасте < 18 лет) как минимум в одном случае . Повышение уровня холестерина ЛПНП ≥ 30 мг/дл (≥ 0,769 ммоль/л) возникало очень часто. Среднее значение среди пациентов с таким повышением составило 41,7 мг/дл (1,07 ммоль/л).
12 — см. текст ниже.
13 — тромбоциты ≤ 100 × 109/л, как минимум в одном случае.
14 — согласно сообщениям клинических исследований о побочных реакциях, повышение уровня креатинфосфокиназы в крови не связано со злокачественным нейролептическим синдромом.
15 — уровень пролактина (пациенты в возрасте > 18 лет): > 20 мкг/л (> 869,56 пмоль/л) у мужчин; > 30 мкг/л (> 1304,34 пмоль/л) женщины — в любое время.
16 — может привести к падению.
17 — холестерин ЛПВП: < 40 мг/дл (1,025 ммоль/л) у мужчин; < 50 мг/дл (1,282 ммоль/л) женщины в любое время.
18 — количество пациентов, у которых изменялась продолжительность интервала QTC от <450 мсек до ≥450 мсек с повышением на ≥30 мсек. В плацебо-контролируемых исследованиях кветиапина среднее изменение и количество пациентов, которые имели смещение до клинически значимого уровня, сходны в группах кветиапина и плацебо.
19 — сдвиг от > 132 ммоль/л до ≤ 132 ммоль/л минимум при одном обследовании.
20 — о случаях суицидальных мыслей и суицидального поведения сообщали во время терапии кветиапином или сразу после прекращения лечения препаратом (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
21 — см. раздел «Фармакологические свойства».
22 — снижение уровня гемоглобина до ≤ 13 г/дл (8,07 ммоль/л) для мужчин, ≤ 12 г/дл (7,45 ммоль/л) для женщин минимум в одном случае случалось у 11% пациентов, лечившихся кветиапином, во всех исследованиях, включая открытые дополнительные исследования. Для этих пациентов максимальное среднее снижение гемоглобина в любое время составляло -1,50 г/дл.
23 — сообщения об этих реакциях часто встречались на фоне тахикардии, головокружения, ортостатической гипотензии и/или сопутствующих сердечных/респираторных заболеваний.
24 — на основе отклонения от нормального начального к потенциально клинически важному значению в любое время после начального во всех исследованиях. Отклонение общего Т4, свободного Т4, общего Т3 и свободного Т3 составляло < 0,8 × НГН (пмоль/л) и отклонение ТТГ составляет > 5 мМЕ/л в любое время.
25 — согласно увеличению частоты случаев рвоты у пациентов пожилого возраста (≥65 лет).
26 — отклонение нейтрофилов от ≥ 1,5 × 109/л от базового до < 0,5 × 109/л в любое время в течение лечения.
27 — основанное на отклонении от нормального начального к потенциально клинически важному значению в любое время после начального во всех исследованиях. Отклонение эозинофилов составляло >1×109/л в любое время.
28 — основано на отклонении от нормального начального к потенциально клинически важному значению в любое время после начального во всех исследованиях. Отклонение лейкоцитов составляло ≤3×109/л в любое время.
29 — согласно сообщениям побочных реакций по поводу метаболического синдрома из всех клинических исследований кветиапина.
30 — при клинических исследованиях у некоторых пациентов наблюдалось ухудшение более одного из метаболических факторов: массы тела, уровня глюкозы и липидов в крови.
31 — см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
32 — может возникнуть во время или близко от начала терапии и ассоциироваться с гипотензией и/или обмороком. Частота возникновения основывается на сообщениях побочных реакций брадикардии и связанных с этим явлений, которые наблюдались во всех клинических исследованиях кветиапина.
33 — на основе одного ретроспективного нерандомизированного эпидемиологического исследования.
Были сообщения о случаях удлинения интервала QT, желудочковых аритмий, внезапного невыясненного летального исхода, остановки сердца и аритмии типа torsades de pointes на фоне применения нейролептиков, которые считаются специфическими для этого класса препаратов.
Сообщалось о тяжелых кожных нежелательных реакциях (SCAR), включая синдром Стивенса-Джонсоса (SJS), токсический эпидермальный некролиз (TEN), кожные реакции, сопровождающиеся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), в связи с лечением кветиапином.
Пациенты детского возраста
Указанные побочные реакции, которые наблюдались у взрослых, могут быть и у детей. Побочные реакции с более высокой частотой возникновения в этой возрастной группе пациентов или не наблюдавшиеся у взрослых пациентов.
Со стороны эндокринной системы: очень часто — повышение уровня пролактина1.
Со стороны обмена веществ и метаболизма: очень часто — повышение аппетита.
Со стороны нервной системы: очень часто — экстрапирамидные симптомы3; часто — потеря сознания.
Сосудистые нарушения: очень часто — повышение артериального давления2.
Со стороны дыхательной системы: часто — ринит.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — рвота.
Общие нарушения: часто — раздражительность3.
Примечания:
1 — уровни пролактина (пациенты < 18 лет): > 20 мкг/л (> 869,56 пмоль/л) у мужчин; >26 мкг/л (>1130,428 пмоль/л) у женщин в любое время. Менее 1% пациентов имели повышение уровня пролактина > 100 мкг/л.
2 — на основе отклонения выше клинически значимых границ (на основе критериев Национального института здравоохранения) или повышения > 20 мм рт. ст. для систолического или >10 мм рт. ст. для диастолического артериального давления в любое время, полученного из краткосрочных (3–6 недель) плацебо-контролируемых исследований с участием детей и подростков.
3 — частота соответствует наблюдавшейся у взрослых, но раздражительность может быть связана с различными клиническими проявлениями у детей и подростков по сравнению со взрослыми.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Дженефарм СА.
Заявитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».