Поскольку кветиапин применяется при нескольких показаний, следует тщательно рассмотреть профиль безопасности лекарственного средства с учетом установленного конкретному пациенту диагноза и дозы, которую он принимает.

Дети

Кветиапин не рекомендуется для применения детям и подросткам в возрасте младше 18 лет из-за отсутствия данных, свидетельствующих о его применении этой возрастной группе. Клинические исследования кветиапина показали, что, кроме известного профиля безопасности, определенного для взрослых, частота некоторых нежелательных явлений выше у детей, чем у взрослых (повышенный аппетит, рост уровня пролактина в плазме крови, рвота, ринит, синкопе, или могут иметь различные последствия для детей и подростков (экстрапирамидные симптомы и раздражительность), а также отмечалось повышение артериального давления, что ранее не наблюдалось в ходе исследований с участием взрослых пациентов, кроме того, у детей и подростков наблюдались изменения показателей функции щитовидной железы.

Следует также отметить, что отсроченное влияние лечения кветиапином на рост и половое созревание не изучалось в течение более 26 недель. Длительное влияние на когнитивное и поведенческое развитие неизвестно.

Известно, что во время плацебо-контролируемых клинических исследований с участием пациентов детского возраста терапия кветиапином сопровождалась повышенной по сравнению с плацебо частотой экстрапирамидных симптомов у пациентов, которых лечили по поводу шизофрении и биполярной мании (см. раздел «Побочные реакции»).

Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение

Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, самоповреждений и суицидов (суицидальных событий и проявлений). Этот риск сохраняется до наступления значимой/достоверной ремиссии. Поскольку улучшение может не наблюдаться в течение первых нескольких или более недель лечения, пациентам следует тщательно наблюдать до наступления такого улучшения. Согласно общему клиническому опыту риск суицида может возрастать на ранних стадиях выздоровления.

Кроме того, врачам необходимо учитывать потенциальный риск суицидальных событий и проявлений после резкого прекращения лечения кветиапином из-за наличия известных факторов риска при заболевании, в отношении которого проводится лечение.

Другие психические заболевания, по которым назначают кветиапин, также могут быть связаны с повышенным риском суицидальных событий и проявлений. При этом такие состояния могут протекать одновременно с тяжелыми депрессивными эпизодами. Следовательно, при лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует принимать такие же меры предосторожности, как и при лечении пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами.

Известно, что пациенты с суицидальными событиями и проявлениями в анамнезе или демонстрирующие значительный уровень суицидального мышления до начала терапии имеют более высокий риск суицидальных мыслей или попыток суицида и должны находиться под наблюдением во время лечения. Метаанализ плацебо-контролируемых клинических исследований антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышение риска суицидального поведения при применении антидепрессантов по сравнению с плацебо у пациентов в возрасте младше 25 лет.

Медикаментозная терапия, особенно в начале лечения и при дальнейших изменениях дозы, должна сопровождаться тщательным наблюдением, особенно за лицами с высоким риском. Пациентов (и тех, кто за ними ухаживает) следует предупредить о необходимости контроля клинического ухудшения, суицидального поведения или мыслей и необычных изменений в поведении и при появлении этих симптомов о необходимости немедленно обратиться за медицинской помощью.

В краткосрочных плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами при биполярном расстройстве наблюдался повышенный риск суицидальных событий и проявлений у молодых пациентов (в возрасте младше 25 лет), которых лечили кветиапином, по сравнению с теми, кто получал плацебо (3,0% против 0% соответственно).

В клинических исследованиях среди пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) частота суицидальных событий и проявлений у молодых пациентов (в возрасте младше 25 лет) составляла 2,1% (3/144) в группе, принимавшей кветиапин, и 1,3% (1/75) в группе плацебо. Популяционный ретроспективный анализ применения кветиапина при лечении пациентов с БДР выявил повышение риска самоповреждения и суицида у пациентов в возрасте 24 — 64 лет без самоповреждений в анамнезе при применении кветиапина с другими антидепрессантами.

Метаболический риск

Учитывая выявленный риск ухудшения метаболического профиля, в т. ч. с изменениями массы тела, уровня глюкозы и липидов в крови, которые наблюдались во время клинических исследований, необходимо оценивать метаболические показатели пациента в начале лечения, а изменения этих показателей следует регулярно контролировать в течение курса лечения. Ухудшение этих показателей следует корректировать с учетом клинической целесообразности.

Экстрапирамидные симптомы

В плацебо-контролируемых клинических исследованиях с участием взрослых пациентов применение кветиапина было связано с повышением частоты экстрапирамидных симптомов по сравнению с плацебо у пациентов, получавших лечение при тяжелых депрессивных эпизодах на фоне биполярного расстройства и тяжелого депрессивного расстройства.

Применение кветиапина было связано с развитием акатизии, которая характеризовалась субъективно неприятным или вызывающим стресс, беспокойством и потребностью двигаться, что часто сопровождалось неспособностью неподвижно сидеть или стоять. Возникновение этих явлений наиболее возможно в течение первых нескольких недель лечения. Увеличение дозы этим пациентам может помешать.

Тардивная дискинезия

При появлении признаков и симптомов тардивной дискинезии следует рассмотреть вопрос о снижении дозы или отмене кветиапина. Симптомы тардивной дискинезии могут ухудшаться или даже появляться после отмены лечения (см. раздел Побочные действия).

Сонливость и головокружение

Лечение кветиапином было связано с сонливостью и подобными симптомами, такими как седация. В клинических исследованиях лечения пациентов с биполярной депрессией и БДР такие симптомы обычно возникали в течение первых трех дней лечения и преимущественно от легкой до умеренной интенсивности. Пациентам, у которых возникает выраженная сонливость, могут требоваться более частые наблюдения минимум в течение 2 недель после возникновения сонливости либо до уменьшения симптомов, либо до рассмотрения вопроса о прекращении лечения.

Ортостатическая гипотензия

Лечение кветиапином было ассоциировано с ортостатической гипотензией и сопутствующим головокружением, которые, как и сонливость, обычно возникают в период титрования начальной дозы. Эти явления могут способствовать росту частоты случайных травм (падения), особенно среди пациентов пожилого возраста. Пациентам следует рекомендовать применять препарат с осторожностью, пока они не начнут наблюдать возможные эффекты или влияние лекарственного средства.

Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, цереброваскулярными заболеваниями или другими состояниями, которые могут привести к гипотензии. Следует рассмотреть вопрос о снижении дозы или более длительном ее титровании в случае возникновения ортостатической гипотензии, особенно у пациентов с фоновым сердечно-сосудистым заболеванием.

Синдром ночного апноэ

Сообщалось о наличии синдрома апноэ во сне у пациентов, принимавших кветиапин, поэтому следует с осторожностью применять кветиапин пациентам, которые параллельно получают препараты, подавляющие центральную нервную систему и имеющие случаи апноэ во сне в анамнезе или находящиеся в группе риска. Это, в частности, пациенты с чрезмерной массой тела/ожирения или пациенты мужского пола.

Судорожные приступы

Не отмечалось различий в частоте судорожных приступов между пациентами, принимавшими кветиапин, и получавшими плацебо. Нет данных о случаях судорог у пациентов с эпилепсией. Как и при применении других антипсихотических препаратов, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с приступами эпилепсии в анамнезе (см. раздел «Побочные реакции»).

Злокачественный нейролептический синдром

Злокачественный нейролептический синдром был ассоциирован с лечением антипсихотическими препаратами, включая кветиапин. Клинические проявления включают гипертермию, изменение психического статуса, мышечную ригидность, вегетативную нестабильность и повышение уровня креатинфосфокиназы. В этом случае следует прекратить применение кветиапина и провести медикаментозное лечение.

Тяжелая нейтропения и агранулоцитоз

Тяжелая нейтропения (количество нейтрофилов < 0,5×109/л) наблюдалась в клинических исследованиях кветиапина. Большинство случаев тяжелой нейтропении возникали в течение двух месяцев после начала лечения кветиапином. Четкой зависимости от дозы не было установлено. В течение постмаркетингового периода некоторые случаи были летальными. Среди факторов риска выделяют предварительное наличие у пациента пониженного количества лейкоцитов и наличие в анамнезе пациента в случае нейтропении, вызванной любым лекарственным средством. Однако некоторые случаи наблюдались у пациентов без предварительно имеющихся факторов риска. При количестве нейтрофилов < 1×109/л лечение кветиапином следует прекратить. В дальнейшем следует наблюдать симптомы инфекции и определить количество нейтрофилов (пока количество не будет превышать 1,5 × 109/л).

Следует рассмотреть возможность возникновения нейтропении у пациентов с инфекцией и лихорадкой, особенно в случае отсутствия очевидных факторов заболевания, в частности лихорадкой невыясненного генеза, и применить соответствующие клинические меры.

Необходимо посоветовать пациентам немедленно сообщать о появлении признаков/симптомов, указывающих на агранулоцитоз или инфекцию (такие как лихорадка, слабость, заторможенность или боль в горле) в любой период лечения кветиапином. Таким пациентам необходимо своевременно проводить определение количества лейкоцитов и абсолютного количества нейтрофилов (АКН), особенно при отсутствии благоприятных факторов.

Антихолинергический (мускариновый) синдром

Норкветиапин, активный метаболит кветиапина, имеет умеренное или высокое сродство к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, что может объяснять антихолинергический (мускариновый) синдром. Это способствует возникновению побочных реакций, отражающих антихолинергические эффекты при одновременном применении кветиапина и других препаратов, обладающих антихолинергическими эффектами в условиях передозировки. Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам, получающим лекарство с антихолинергическим (мускариновым) эффектом.

Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с диагнозом или анамнезом задержки мочеиспускания, клинически значимой гипертрофией простаты, кишечной непроходимостью или связанными с этим состояниями, повышенным внутриглазным давлением или закрытоугольной глаукомой.

Сопутствующее применение индукторов ферментов печени

См. также раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».

Одновременное применение кветиапина и сильного индуктора печеночного фермента, такого как карбамазепин или фенитоин, существенно снижает концентрацию кветиапина в плазме крови, что может влиять на эффективность терапии кветиапином. У пациентов, получающих индуктор печеночного фермента, лечение кветиапином следует начинать только при условии, что, по мнению врача, польза от назначения кветиапина превосходит риск отмены индуктора печеночного фермента. Важно проводить любую замену индуктора постепенно и в случае необходимости заменить его лекарственным средством, не имеющим индуцирующего воздействия на ферменты печени (например натрия вальпроатом).

Увеличение массы тела

Сообщалось об увеличении массы тела у пациентов, лечившихся кветиапином, что следует контролировать и корректировать с учетом клинической целесообразности в соответствии с рекомендациями по применению антипсихотических препаратов.

Гипергликемия

В редких случаях сообщали о появлении гипергликемии и/или развитии или обострении сахарного диабета, иногда сопровождавшегося кетоацидозом или комой, включая несколько летальных исходов. В некоторых случаях эти явления возникали у пациентов с возросшей массой тела, что могло быть предрасполагающим фактором. Желательно проводить соответствующий клинический мониторинг в соответствии с рекомендациями по применению антипсихотических препаратов. За пациентами, которых лечат любыми антипсихотическими средствами, включая кветиапин, следует наблюдать для выявления возможных признаков и симптомов гипергликемии (таких как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а пациенты, больные сахарным диабетом, или с имеющимися факторами риска возникновения сахарного диабета должны регулярно обследоваться относительно уровня глюкозы в крови. Следует регулярно контролировать массу тела.

Липиды

Повышение уровней триглицеридов, ЛПНП и общего холестерина, а также снижение уровня холестерина ЛПВП наблюдалось в клинических исследованиях кветиапина. Изменения уровня липидов следует корректировать с учетом клинической целесообразности.

Увеличение интервала QT

В ходе клинических исследований применение кветиапина в соответствии с инструкцией не сопровождалось стойким увеличением абсолютной величины интервала QT. В постмаркетинговый период наблюдалось удлинение интервала QT при применении кветиапина в терапевтических дозах и передозировке. Как и другие антипсихотические препараты, кветиапин следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или продлением интервала QT в семейном анамнезе. Также следует проявлять осторожность при назначении кветиапина с препаратами, удлиняющими интервал QT, с нейролептиками, особенно пациентам пожилого возраста, пациентам с врожденным синдромом удлинения интервала QT, застойной сердечной недостаточностью, гипертрофией сердца, гипокалиемией или гипомагниемией (см. раздел «Взаимодействие средствами и другими взаимодействиями»).

Кардиомиопатия и миокардит

При проведении клинических исследований, а также в течение постмаркетингового периода были сообщения о кардиомиопатии и миокардите (см. раздел «Побочные реакции»).

У пациентов с подозрением на кардиомиопатию или миокардит следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения кветиапином.

Тяжелые кожные нежелательные реакции

В связи с лечением кветиапином были сообщения об очень редких случаях тяжелых кожных побочных реакций со стороны кожи (SCAR), в том числе синдром Стивенса-Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП). мультиформная эритема и кожные реакции, сопровождающиеся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), которые могут представлять угрозу жизни или иметь летальное последствие.

SCAR обычно проявляется как сочетание таких симптомов: обширная кожная сыпь или эксфолиативный дерматит, лихорадка, лимфаденопатия и возможная эозинофилия или нейтрофилия. Большинство этих реакций возникали в течение 4 недель после начала терапии кветиапином, некоторые реакции DRESS — в течение 6 недель после начала терапии кветиапином. Если появляются признаки и симптомы, указывающие на тяжелые кожные реакции, следует немедленно отменить прием кветиапина и рассмотреть альтернативное лечение.

Отмена лечения

При резком прекращении приема кветиапина может возникать синдром отмены, проявляющийся бессонницей, тошнотой, головной болью, диареей, рвотой, головокружением и раздражительностью. Поэтому рекомендуется постепенная отмена приема препарата в течение периода не менее одной или двух недель (см. раздел «Побочные реакции»).

Пациенты пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией

Кветиапин не одобрен как средство для лечения пациентов с психозом, связанным с деменцией. При применении некоторых атипичных антипсихотических средств отмечали увеличение риска развития цереброваскулярных побочных явлений примерно в 3 раза. Механизм такого увеличения риска остается неизвестным. При применении других антипсихотических средств или других групп пациентов нельзя исключить увеличение такого риска. Пациентам с факторами риска развития инсульта кветиапин следует применять с осторожностью.

По данным метаанализа атипичных антипсихотиков известно, что пациенты пожилого возраста, страдающие психозом, связанным с деменцией, составляют группу повышенного риска летального исхода по сравнению с группой плацебо. По данным двух 10-недельных плацебо-контролируемых исследований кветиапина у той же категории пациентов (n=710; средний возраст 83 года; диапазон 56–99 лет) летальность среди пациентов, лечившихся кветиапином, составила 5,5% против 3,2%. в группе плацебо. Летальность пациентов во время исследований была по разным причинам, ожидаемым для этой популяции пациентов.

Пациенты пожилого возраста с болезнью Паркинсона

Популяционное ретроспективное исследование кветиапина в лечении пациентов с БДР показало повышенный риск летального исхода при применении кветиапина у пациентов в возрасте старше 65 лет. Эта ассоциация отсутствовала, когда пациенты с паркинсонизмом были исключены из анализа. Следует соблюдать осторожность при назначении кветиапина этой группе пациентов.

Влияние на печень

В случае появления желтухи применение кветиапина следует прекратить.

Дисфагия

Сообщалось о случаях дисфагии при применении кветиапина. Кветиапин следует с осторожностью применять пациентам с риском аспирационной пневмонии.

Запор и непроходимость кишечника

Запор является фактором риска развития кишечной непроходимости. При применении кветиапина были сообщения о запорах и кишечной непроходимости, а также летальные исходы у пациентов с большим риском кишечной непроходимости (включая пациентов, получающих одновременно несколько лекарственных средств, снижающих перистальтику кишечника, а также применение пациентам, которые не могут сообщать о симптомах запора).

Следует вести тщательное наблюдение за пациентами с нарушением перистальтики или кишечной непроходимостью с возможностью оказания неотложной медицинской помощи.

Венозная тромбоэмболия

На фоне применения антипсихотических средств отмечались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, применяющих антипсихотические средства, часто имеются приобретенные факторы риска развития ВТЭ, все возможные факторы риска появления ВТЭ следует определить до и во время лечения кветиапином и принять меры предосторожности.

Панкреатит

Сообщалось о случаях панкреатита. Среди сообщений в маркетинговых отчетах отмечалось, что многие пациенты, хотя и не все, имели факторы, как известно, связанные с панкреатитом, такие как повышение уровня триглицеридов, желчные камни, употребление алкоголя.

Дополнительная информация

Данные по применению кветиапина в сочетании с дивалпроексом натрия или литием при острых маниакальных эпизодах умеренной и тяжелой степени ограничены; однако такое комбинированное лечение хорошо переносилось. Эти данные показали аддитивный эффект на третьей неделе лечения.

Нерациональное применение и злоупотребление

Были зафиксированы случаи нерационального применения и злоупотребления лекарственным средством. Следует с осторожностью назначать кветиапин пациентам, имеющим в анамнезе злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами.

Важная информация о вспомогательных веществах

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушением мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует применять этот препарат.

Также лекарственное средство содержит краситель желтый закат FCF (E 110), что может вызвать аллергические реакции.