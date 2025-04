Фармакодинамика.

Кветиапин является атипичным антипсихотическим лекарственным средством. Кветиапин и его активный метаболит, норкветиапин взаимодействуют с различными типами нейромедиаторных рецепторов. Кветиапин и норкветиапин обладают высокой селективностью к серотониновым рецепторам (5НТ2) и допаминовым D1- и D2-рецепторам головного мозга. Именно эта комбинация рецепторного антагонизма с большей селективностью к 5НТ2 рецепторов в отношении рецепторов D2 считается способствующей клиническим антипсихотическим эффектам и низкой склонности к экстрапирамидным побочным симптомам от применения кветиапина по сравнению с типичными антипсихотическими препаратами. Кветиапин и норкветиапин также имеют высокое сродство с гистаминергическими и α1-адренергическими рецепторами, но меньшее сродство с α2-адренорецепторами и серотониновыми 5НТ1А-рецепторами.

Кветиапин не имеет сродства с холинергическими мускариновыми рецепторами или бензодиазепиновыми рецепторами, тогда как норкветиапин имеет умеренное или высокое сродство к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, что может объяснить антихолинергические (мускариновые) эффекты.

Ингибирование норкветиапином транспортера норадреналина (NET), а также частичное агонистическое действие на 5HT1A-рецепторы может способствовать терапевтической эффективности кветиапина как антидепрессанта.

Кветиапин активен в тестах на антипсихотическую активность, такую как условно-рефлекторное избегание. Он также блокирует действие допаминовых агонистов, которые измеряются либо поведенчески, либо электрофизиологически, и повышает концентрацию допаминовых метаболитов, нейрохимический индекс ингибирования D2-рецепторов.

Фармакокинетика.

Всасывание

Кветиапин-Дарница хорошо всасывается и быстро метаболизируется после приема внутрь. Одновременный прием с пищей не оказывает существенного влияния на биодоступность лекарственного средства. Пиковая молярная концентрация в равновесном состоянии активного метаболита норкветиапина составляет 35% такой концентрации кветиапина.

Фармакокинетика кветиапина и норкветиапина линейна в диапазоне утвержденных концентраций.

Распределение

Около 83% кветиапина связывается с белками плазмы крови.

Метаболизм

Кветиапин активно метаболизируется в печени, использование радиоактивно меченого кветиапина выявило, что менее 5% кветиапина не метаболизируется и выводится в неизмененном виде с мочой или калом. Исследования in vitro показали, что CYP3A4 является основным ферментом, ответственным за метаболизм кветиапина, обусловленный цитохромом P450. Образование и выведение норкветиапина происходит преимущественно с участием изофермента CYP3A4. Кветиапин и некоторые его метаболиты (включая норкветиапин) в условиях in vitro оказывают слабое ингибирующее действие на изоферменты 1А2, 2С9, 2С19, 2D6 и 3А4 системы цитохрома Р450. Торможение изоферментов CYP в условиях in vitro происходило только при концентрации, которая в 5–50 раз превышала концентрацию, достигаемую при применении доз для человека в диапазоне 300 — 800 мг/сут.

На основании этих результатов в условиях in vitro маловероятно, что сопутствующее введение кветиапина с другими активными веществами приведет к клинически значимому торможению метаболизма других активных веществ, обусловленному цитохромом P450.

Выведение

Периоды полувыведения кветиапина и норкветиапина составляют около 7 и 12 часов соответственно. Около 73% радиоактивной метки выводится с мочой и 21% — с калом.

С мочой выводится менее 5% от общей радиоактивности средней молярной фракции дозы свободного кветиапина и активного метаболита норкветиапина у человека.

Особые популяции.

Пол

Фармакокинетика кветиапина у женщин и мужчин не отличается.

Лица пожилого возраста

Средний клиренс кветиапина у лиц пожилого возраста на 30–50% ниже, чем у лиц 18–65 лет.

Пациенты с нарушением функции почек

У пациентов со значительным нарушением функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин/1,73 м2) средний клиренс кветиапина в плазме крови снижается приблизительно на 25%, но индивидуальные величины клиренса остаются в пределах, характерных для здоровых лиц.

Пациенты с нарушением функции печени

Средний плазменный клиренс кветиапина снижается примерно на 25% у пациентов с известным нарушением функции печени (стабильный алкогольный цирроз). Поскольку кветиапин значительно метаболизируется в печени, у пациентов с нарушением функции печени ожидается повышение его уровня в плазме крови. Для таких пациентов может потребоваться коррекция дозы.